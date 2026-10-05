둘이 사귀나..윤세아, 김민 허리에 손 두르고 달달 투샷

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 윤세아가 배우 김민과 함께한 사진을 공개하며 작품으로 인연을 맺은 동료를 응원했다.

윤세아는 5일 개인 계정에 김민과 촬영한 사진을 여러 장 게재했다. 사진과 함께 "#김민 배우님 !!! 김민 가자"라는 메시지도 남겼다.

사진 속 두 사람은 나란히 서서 카메라를 향해 밝은 표정을 짓고 있다. 김민은 윤세아의 어깨에 자연스럽게 팔을 걸쳤고, 윤세아 역시 김민의 허리를 감싸며 가까운 사이임을 드러냈다.

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두 사람은 최근 종영한 tvN 드라마 '포핸즈'를 통해 함께 연기했다. 작품을 마친 뒤 공개된 사진인 만큼 촬영을 함께했던 동료에 대한 윤세아의 응원이 담긴 것으로 보인다.

윤세아가 공개한 사진으로 다시 주목받은 김민은 최근 MBC '나 혼자 산다' 출연으로 시청자들에게 강한 인상을 남겼다.

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김민은 방송에서 오랜 세월의 흔적이 남은 동두천의 구옥에서 생활하는 모습을 공개했다. 일반적인 주거 공간과는 다른 환경에서 발전기를 이용해 전기를 마련하고, 집 안의 고장 난 부분을 직접 손보는 등 자신만의 방식으로 일상을 꾸려갔다.

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목공 작업과 집수리뿐 아니라 무술을 수련하는 모습도 공개돼 눈길을 끌었다. 어린 시절부터 다양한 무술을 배워온 그는 합기도 사범 자격까지 갖춘 것으로 알려졌다.

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특히 부족한 환경을 불편함으로만 받아들이지 않고 그 안에서 자신만의 즐거움을 찾는 모습이 시청자들의 관심을 모았다. 방송 이후 김민의 독특한 생활 방식과 가치관을 두고 다양한 반응이 이어지기도 했다.

한편 윤세아와 김민이 함께 출연한 '포핸즈'는 4일 종영했다. 윤세아는 드라마 종영 이후에도 김민과의 친분을 드러내며 작품에서 맺은 인연을 이어가고 있다.

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tokkig@sportschosun.com