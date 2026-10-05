‘54세’ 유재석, ‘53세’ 유재명에 결국 반말…“재명아 먹어라” 해놓고 진땀

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조민정 기자] 방송인 유재석이 배우 유재명에게 반말을 시도하다 어색함을 감추지 못해 웃음을 자아낸다.

오는 6일 방송되는 SBS 예능 프로그램 '틈만 나면,'에는 MC 유재석, 유연석과 함께 배우 유재명, 이선빈이 '틈친구'로 출연해 충남 천안 일대를 찾는다.

방송에 앞서 공개된 예고편에서 유재석은 유재명을 향해 "재명 씨가 저보다 동생이죠?"라고 물었다. 이에 유재명은 "한 살 동생입니다"라고 답했고, 유재석은 다시 "73년생인 거죠?"라고 확인했다.

Advertisement

1972년생인 유재석보다 유재명이 한 살 어린 사실을 알게 된 유재석은 곧바로 반말에 도전했다. 그는 유재명에게 "재명아 먹어라", "고맙다 재명아"라고 말하며 형다운 모습을 보여주려 했다.

하지만 정작 이름을 부르는 유재석 자신이 더 어색해했다. 유재석은 "이렇게 자꾸 부르기가…"라며 쉽게 적응하지 못하는 모습을 보여 웃음을 안겼다. 평소 묵직한 연기로 강렬한 인상을 남겨온 유재명을 한 살 어린 '동생'으로 대해야 하는 상황이 유재석에게도 낯설었던 것.

Advertisement

유재명은 1973년생으로 유재석보다 한 살 어리다. 함께 있던 유연석 역시 두 사람의 나이 차를 듣고 놀란 반응을 보였다.

Advertisement

이날 유재석은 바쁜 촬영 일정도 공개한다. 천안의 한 공원에서 유연석과 만난 유재석은 "저는 어제 야외촬영 갔다 왔다"며 "월화수목금이 모두 다 야외촬영이다"라고 털어놓는다.

Advertisement

특히 유재석은 지난달 감기 몸살과 고열 증세로 '틈만 나면,' 촬영을 당일 취소한 바 있어 그의 빡빡한 스케줄에 더욱 관심이 쏠린다. 유재석이 건강상의 이유로 당일 녹화를 취소한 것은 1991년 데뷔 이후 처음으로 알려졌다.

회복 후 다시 촬영 현장에 복귀한 유재석은 일주일 대부분을 야외 촬영으로 보내고 있는 근황을 직접 밝히며 여전한 '열일' 행보를 보여준다.

Advertisement

한편 이날 방송에는 천안이 고향인 이선빈도 출연한다. 유재석, 유연석, 유재명, 이선빈은 천안 곳곳을 누비며 시민들과 만나 미션에 도전할 예정이다.

'틈만 나면,'은 오는 6일 오후 9시 방송된다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com