김향기, 박정우와 첫 키스까지…“두 시간 내내 손만 생각” 서툰 첫사랑에 직진

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 김향기가 '날아올라라 나비'에서 서툰 첫사랑을 시작하며 한층 깊어진 로맨스 연기를 선보였다.

김향기는 지난 3일과 4일 방송된 JTBC 토일드라마 '날아올라라 나비' 5, 6회에서 미용실 '날아올라라 나비'의 인턴 기쁨 역으로 분해 무열 역의 박정우와 본격적인 로맨스를 그려냈다.

기쁨은 무열의 진심을 확인하고 싶어 질투 작전까지 펼치는 등 사랑 앞에서 서툴고 귀여운 모습을 보였다. 무열에게 좋아하지 않는다고 거짓말을 했다가도, 자신을 좋아한다는 고백을 듣자 곧바로 "방금 한 말은 거짓말"이라고 털어놓으며 솔직하게 마음을 드러냈다.

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두 사람이 연인이 된 뒤 기쁨의 모습도 달라졌다. 그동안 소심하고 위축된 모습을 보여왔던 기쁨은 사랑을 시작한 뒤 한층 밝아진 표정과 행동으로 설렘을 표현했다. 다음 날까지 모든 일이 꿈처럼 느껴질 정도로 들뜬 감정을 드러내며 첫 연애에 빠진 인물의 순수함을 보여줬다.

특히 기쁨은 무열을 향해 "두 시간 내내 무열 씨 손만 생각했다"고 솔직하게 고백해 설렘을 높였다.

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그러면서도 "너무 한꺼번에 좋아하게 될까 봐" 무섭다며 사랑에 대한 불안함을 털어놓았다. 좋아하는 마음이 커지는 만큼 상처받을 것을 걱정하는 기쁨의 복잡한 감정이 함께 드러난 장면이었다.

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이후 기쁨은 점차 자신의 감정을 숨기지 않기 시작했다. 무열에게 먼저 다가가는 것은 물론 질투하는 마음까지 솔직하게 표현하며 이전과 다른 모습을 보였다.

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특히 두 사람은 결국 첫 키스까지 나누며 본격적인 쌍방 로맨스의 시작을 알렸다. 머뭇거리던 기쁨이 자신의 마음을 인정하고 직접 표현하기까지의 변화가 이어지면서 두 사람의 관계 역시 한 단계 깊어졌다.

김향기는 첫사랑에 빠진 설렘부터 불안, 질투, 용기까지 기쁨의 단계적인 감정 변화를 섬세하게 표현했다. 특히 소심했던 인물이 사랑을 통해 조금씩 적극적으로 변해가는 과정을 자연스럽게 그려내며 캐릭터의 성장 서사를 완성해가고 있다.

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한편 김향기가 출연하는 JTBC '날아올라라 나비'는 매주 토요일 오후 10시 40분, 일요일 오후 10시 30분 방송된다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com