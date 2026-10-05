봉태규♥하시시박 아이들, 엄빠 키 맞먹네…결혼식서 ‘폭풍성장’ 근황

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 봉태규와 사진작가 하시시박 가족의 근황이 공개된 가운데, 훌쩍 큰 아들 시하 군의 모습이 눈길을 끌고 있다.

하시시박은 최근 남편 봉태규와 두 자녀 시하 군, 본비 양과 함께 결혼식에 참석한 모습을 공개했다.

사진 속 봉태규와 시하 군은 나란히 검은색 정장을 차려입고 있다. 특히 어느새 훌쩍 큰 시하 군은 아빠 봉태규의 어깨 가까이까지 자란 모습으로 놀라움을 안긴다. 어린 시절 방송을 통해 익숙했던 모습과 비교하면 소년미가 한층 짙어진 모습이다.

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또 다른 사진에서 시하 군은 커다란 앤티크 의자에 앉아 제법 의젓한 포즈를 취하고 있다. 안경과 정장 차림까지 더해지면서 한층 성숙해진 분위기를 자아낸다.

반면 딸 본비 양은 여전히 사랑스러운 막내의 매력을 드러냈다. 결혼식장 야외에서 아빠 봉태규 옆에 서서 휴대전화를 바라보는가 하면, 커다란 캐리어에 몸을 기대고 장난기 넘치는 모습을 보여 가족의 유쾌한 분위기를 더했다.

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봉태규와 하시시박은 2015년 결혼해 같은 해 첫째 아들 시하 군을, 2018년 둘째 딸 본비 양을 품에 안았다. 시하 군은 과거 봉태규와 함께 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연하며 많은 사랑을 받은 바 있다.

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특히 시하 군은 최근에도 훌쩍 자란 모습으로 종종 화제를 모으고 있다. 올해 초에는 학교에서 예절 부문 표창장을 받은 사실이 알려지며 훈훈함을 자아내기도 했다.

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딸 본비 양 역시 아빠 봉태규와 유쾌한 부녀 케미를 보여왔다. 봉태규는 과거 방송에서 본비 양이 자신을 '아빠' 대신 이름인 '봉태규'라고 부른다고 밝혀 웃음을 안기기도 했다.

결혼식에 참석한 가족사진 속에서는 어느새 훌쩍 자란 두 남매의 모습이 단연 시선을 끈다. 특히 시하 군은 아빠와 나란히 섰을 때 키 차이가 크게 줄어든 모습으로 또 한 번 '폭풍 성장'을 실감하게 했다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com