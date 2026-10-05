‘문재완♥’ 이지혜 딸 태리, 걸그룹 꿈 한발짝 더…시은·케이와 찰칵

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[스포츠조선 조민정 기자] 방송인 이지혜의 딸 문태리 양이 스타들이 총출동한 KCM의 결혼식에서 아이돌 언니들과 나란히 포즈를 취하며 눈길을 끌었다.

이지혜는 5일 자신의 SNS 스토리를 통해 전날 열린 KCM의 결혼식 현장을 공개했다. 공개된 사진에는 이지혜의 딸 태리 양이 스테이씨 시은, 러블리즈 케이와 함께 카메라를 바라보며 브이 포즈를 취하고 있는 모습이 담겼다.

사진 속 태리 양은 시은과 케이 사이에서 환하게 웃으며 포즈를 취하고 있다. 양옆의 아이돌 언니들과 어깨를 나란히 한 모습이 마치 한 팀처럼 보여 귀여움을 자아낸다.

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특히 태리 양은 평소에도 아이돌을 향한 관심과 끼를 보여온 만큼 실제 아이돌 선배들 사이에 자연스럽게 자리한 모습이 더욱 시선을 모았다. 이지혜는 사진 위에 "아이돌 이모들과 한 카트. 행복한 문태리"라는 문구를 덧붙이며 딸의 설레는 순간을 기록했다.

앞서 태리 양은 여러 방송과 이지혜의 유튜브를 통해 춤과 노래에 관심을 보이는 모습을 공개해왔다. 이에 이지혜 역시 딸의 끼를 유쾌하게 소개해온 바 있어, 이번 아이돌들과의 만남에도 관심이 쏠린다.

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이날 결혼식은 가수 KCM이 9세 연하의 아내 방예원 씨와 가족이 된 지 15년 만에 정식으로 올린 예식이었다. KCM은 지난 4일 서울 세빛섬 플로팅 아일랜드에서 비공개 결혼식을 진행했다. 사회는 유재석이 맡았고 김범수가 축가를 불렀다. 신지와 문원 부부를 비롯해 러블리즈 케이, 스테이씨 시은, 이지혜, 제아 등 연예계 동료들도 하객으로 참석해 두 사람의 앞날을 축하했다.

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KCM은 2012년 첫째 딸을 얻었지만 군 복무와 사업 실패 등 여러 사정으로 당시 결혼식을 올리지 못했다. 이후 2021년 혼인신고를 했고 이듬해 둘째 딸을 얻었다. 지난해에는 막내아들까지 품에 안으며 세 아이의 아빠가 됐다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com