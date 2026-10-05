탑, ‘♥나나 공개 열애’ 후 팬심 식었나…전시회 예약 줄줄이 취소→결국 무산[SC이슈]

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조민정 기자] 탑이 나나와의 열애를 인정한 뒤 팬덤 내부의 싸늘한 기류가 감지되고 있다. 열애 공개 직후 기존 예약자들의 취소가 잇따르면서 팬들이 준비한 전시회까지 결국 무산됐다.

탑 팬페이지 '최승현닷컴(CHOIDOT)'은 4일 공식 SNS를 통해 오는 31일부터 11월 1일까지 이틀간 열 예정이었던 'OFF GRID : NEW GROUND' 전시를 취소한다고 밝혔다.

이번 전시는 탑의 첫 솔로 정규앨범 '다중관점(ANOTHER DIMENSION)'에서 영감을 받아 기획된 사진전이었다. 앨범에 수록된 11곡을 각기 다른 공간과 콘셉트로 풀어내고, 팬들이 직접 참여할 수 있는 체험형 프로그램까지 준비돼 있었다.

Advertisement

규모는 처음부터 크지 않았다. 팬페이지 측은 올해 탑의 투어 일정과 팬들의 여러 사정을 고려해 예년보다 규모를 줄였고, 이틀 동안 총 300명이 참여하는 것을 기준으로 전시를 준비했다고 설명했다.

하지만 예약 문을 연 뒤 실제 신청자는 예상 인원의 약 25% 수준에 그쳤다. 이미 전시장 대관 계약과 계약금 지급까지 마친 상황이었던 만큼 팬페이지 측은 손실을 감수하고서라도 전시를 강행하려 했다.

Advertisement

문제는 이후였다. 기존 예약자들의 취소 요청까지 잇따르면서 예상 참여 인원이 당초 하루 기준 계획 인원의 약 10~15% 수준으로 더 줄어들었다.

Advertisement

결국 팬페이지 측은 현재 인원으로는 처음 구상했던 형태와 규모로 전시를 운영하기 어렵다고 판단해 행사를 접기로 했다. 특히 해외에서 전시를 보기 위해 한국 방문을 준비하던 팬들도 있었던 만큼 항공권과 숙박 등 추가 피해를 막기 위해 취소 결정을 서둘러 알렸다고 설명했다. 예약자들의 입장료는 전액 환불된다.

Advertisement

눈길을 끄는 건 전시 취소 발표가 탑과 나나의 열애 인정 직후 나왔다는 점이다.

탑과 나나는 지난 2일 열애 사실을 공식 인정했다. 두 사람은 지난 1월 탑의 솔로 정규앨범 수록곡 '완전 미쳤어!' 뮤직비디오 촬영을 통해 처음 인연을 맺었고 이후 가까워져 지난 6월께 연인 관계로 발전했다. 양측 소속사도 "뮤직비디오 촬영을 계기로 인연을 맺었으며 현재 좋은 만남을 이어가고 있다"고 밝혔다.

Advertisement

나나 역시 팬 소통 플랫폼을 통해 직접 열애 심경을 전했다. 갑작스러운 소식에 팬들이 많이 당황했을 것 같다며 자신 역시 조금 부끄럽다고 털어놨고 "예쁘고 건강하게 만나겠습니다"라고 공개 연애에 대한 입장을 밝혔다.

반면 탑을 바라보는 일부 팬들의 분위기는 마냥 축하 일색은 아닌 모습이다. 열애 사실 자체보다 공개 시점과 팬들과의 소통 방식 등을 두고 아쉬움을 드러내는 반응이 이어졌고 공교롭게도 해당 시점과 맞물려 팬 전시회 예약 취소가 연달아 발생하면서 열애 후폭풍 아니냐는 해석도 나오고 있다.

한때 수백 명 규모를 예상하며 준비됐던 팬 행사가 참여 인원 급감으로 취소됐다는 점에서 현재 팬덤의 분위기를 보여주는 장면으로 받아들여지고 있다.

Advertisement

특히 이번 전시는 탑의 첫 솔로앨범을 테마로 팬들이 직접 준비한 행사였다는 점에서 더욱 눈길을 끈다. 열애를 공개한 지 불과 며칠 만에 예정됐던 팬 행사가 무산되면서 탑이 공개 연애 이후 팬들과 어떤 방식으로 소통에 나설지도 관심이 쏠리고 있다.

다음은 최승현닷컴 SNS 전문

안녕하세요, CHOIDOT입니다.

오는 10월 31일-11월 1일 개최 예정이었던 〈OFF GRID : NEW GROUND〉 전시를 부득이하게 취소하게 되어 안내드립니다.

저희는 매년 이전 행사들의 실제 참여 인원을 기준으로 예상 규모를 정해 행사를 준비해 왔습니다. 특히 올해는 투어 일정이 이어지고 있는 점과 팬 여러분의 여러 상황을 고려하여 예년보다 규모를 축소해, 양일 총 300명을 기준으로 전시를 준비했습니다.

그러나 예약 오픈 이후 실제 신청 인원은 예상했던 규모의 약 25% 수준에 머물렀습니다. 그럼에도 이미 전시장 대관 계약과 계약금 지급을 완료한 상황이었기에, 추가적인 비용과 손실을 감수하더라도 예약해 주신 분들과의 약속을 지키기 위해 예정대로 전시를 진행하고자 했습니다.

하지만 어제부터 오늘까지 기존 예약자분들의 취소 요청이 계속 이어지면서, 예상 참여 인원이 당초 하루 기준으로 계획했던 인원의 약 10?15% 수준까지 감소하게 되었습니다.

저희는 어떻게든 전시를 진행하기 위해 가능한 여러 방안을 검토했지만, 현재 참여 인원으로는 당초 계획하고 준비했던 형태와 규모로 전시를 정상적으로 운영하기 어렵다고 판단했습니다. 많은 고민 끝에 결국 전시 취소라는 어려운 결정을 내리게 되었습니다.

특히 이번 전시를 위해 한국 방문을 계획하고 계셨던 해외 팬분들이 많다는 점을 잘 알고 있습니다. 결정을 더 늦추기보다는 최대한 빠르게 안내드리는 것이 항공권, 숙박 등 여행 일정과 관련한 추가적인 불편과 손실을 조금이나마 줄일 수 있을 것이라 판단했습니다.

오랜 시간 준비해 온 전시인 만큼 저희에게도 이번 결정은 매우 아쉽고 마음이 무겁습니다. 무엇보다 예약해 주시고 전시를 기다려 주신 모든 분들께 진심으로 사과드립니다.

기존 예약자분들이 결제하신 입장료는 전액 환불해 드릴 예정이며, 환불 방법 및 일정은 개별적으로 안내드리겠습니다.

이번 전시를 기다려 주시고 관심을 보내주신 모든 분들, 그리고 함께하기 위해 예약해 주신 모든 분들께 진심으로 감사드립니다.

기대와 응원에 전시로 보답해 드리지 못하게 되어 다시 한번 진심으로 죄송합니다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com