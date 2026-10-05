박유천, 얼굴에 살 붙고 다시 리즈 미모..급노화 지나고 회춘했다

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[스포츠조선 박아람 기자] 일본을 중심으로 활동하고 있는 가수 겸 배우 박유천의 최근 모습이 온라인에서 관심을 받고 있다.

최근 SNS와 온라인 커뮤니티에는 일본에서 촬영된 것으로 보이는 박유천의 영상이 공유됐다.

영상 속 박유천은 열차 내부에서 기관사 제복과 모자를 착용한 채 팬들과 만나는 시간을 보내고 있다.

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제복 차림으로 등장한 박유천은 주변을 향해 미소를 지으며 여유로운 모습을 보였다. 평소 무대에서 볼 수 있었던 모습과는 또 다른 분위기가 담기면서 팬들의 관심을 모았다.

무엇보다 영상이 확산되면서 박유천의 외모 변화에도 시선이 쏠렸다. 최근 공개됐던 모습과 비교하면 얼굴선이 한층 부드러워 보인다는 반응이 나오는가 하면, 과거 활동 당시를 떠올리게 한다는 의견도 이어졌다.

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앞서 박유천은 SNS 등을 통해 근황이 알려질 때마다 외모 변화로 화제를 모았다. 한동안 다소 마른 얼굴과 달라진 헤어스타일 등이 공개되면서 팬들 사이에서 그의 현재 모습에 대한 관심이 커지기도 했다.

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이번 영상이 공개된 뒤에는 "분위기가 많이 달라졌다", "오랜만에 밝게 웃는 모습을 본다", "예전 모습이 떠오른다" 등 다양한 반응이 온라인상에서 이어지고 있다.

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박유천은 2003년 그룹 동방신기로 데뷔한 뒤 가수와 배우로 활동하며 이름을 알렸다. 이후 김재중, 김준수와 함께 JYJ를 결성해 활동 영역을 넓혔으며 드라마와 영화 등에서도 활약했다.

그러나 이후 여러 논란에 휘말리며 국내 활동에 제약을 받았다. 특히 2019년 필로폰 투약 혐의로 재판에 넘겨졌고, 법원에서 징역 10개월에 집행유예 2년을 선고받았다.

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이후 국내보다는 해외 활동에 무게를 두고 활동해온 박유천은 현재 일본을 주요 활동 무대로 삼아 팬들과 만나고 있다.

tokkig@sportschosun.com