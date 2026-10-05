"10대인 줄, 비결은 연금?" 김연아, 역대급 동안 미모에 노홍철도 감탄

사진=온라인 커뮤니티

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[스포츠조선 정유나 기자] 피겨스케이팅 전 국가대표 김연아가 변함없는 미모와 청량한 분위기로 시선을 사로잡았다.

김연아는 4일 오전 서울 영등포구 여의도공원 일대에서 열린 뉴발란스 글로벌 러닝 대회에 참석했다.

이날 김연아는 네이비 컬러로 포인트를 준 화이트 스포티 재킷을 착용하고 행사장에 등장했다. 깔끔하게 묶어 올린 헤어스타일과 자연스러운 미소가 어우러지며 단아하면서도 밝은 분위기를 자아냈다.

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특히 운동복 차림으로 등장한 김연아의 모습에서는 현역 선수 시절을 떠올리게 하는 특유의 풋풋하고 건강한 이미지가 묻어났다. 환하게 웃는 순간에는 한층 사랑스러운 분위기가 더해져 현장에서도 눈길을 끌었다.

무엇보다 세월이 흘렀음에도 여전한 동안 미모가 돋보였다. 김연아의 모습을 접한 팬들은 "나이를 거꾸로 먹는 것 같다", "10대라고 해도 믿겠다", "여전히 너무 예쁘다" 등의 반응을 보이며 감탄했다.

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애프터 콘서트 MC를 맡은 노홍철은 김연아와 대화를 나누며 직접 보는 모습과 화면으로 보는 모습이 똑같다며 감탄했다. 지난해와 비교해도 변함없는 미모에 놀라움을 드러내기도 했다.

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관객들 역시 "미모가 똑같다"며 감탄하자 노홍철은 김연아를 향해 "관객들이 예쁘다고 하신다. 제가 이런 말을 써 본 적이 없는데 김연아 씨한테는 아깝지가 않습니다"라며 칭찬을 이어갔다. 그러면서 "한결같은 외모의 관리 비결이 뭡니까?"라고 물으며 김연아의 동안 비결을 궁금해했다.

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이에 김연아는 잠시 생각한 뒤 "행복하게 사는 거 아닐까요?"라고 답했다.

노홍철은 "그 행복의 근원은 뭘까요?"라고 되물으며 "사랑하는 가족일까요? 아니면 연금일까요? 아니면 뭘까요? 제가 그런 혜택을 못 받아봐서"라고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.

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그러자 김연아는 "각자 다르지 않을까요? 본인만의 가치관이나 그런 거에 따라"라고 답하며 행복의 기준은 사람마다 다를 수 있다는 생각을 전했다.

한편, 김연아는 포레스텔라 고우림과 2022년 10월 결혼식을 올렸다.

jyn2011@sportschosun.com