"며느리 고충 토로하더니.." 이현이, 명절요리 시母가 전담 "난 서빙만"

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[스포츠조선 정유나 기자] 모델 겸 방송인 이현이가 명절 며느리들의 고충을 토로한 가운데, 정작 명절 음식은 시어머니가 준비한다고 밝혔다.

3일 유튜브 채널 '워킹맘이현이'에는 '여자 셋이 찜질방에 모이면 생기는 일 (찜질방 뽕 뽑기, 참숯가마삼겹살, 노래방)'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 별과 김성은이 출연해 이현이와 다양한 대화를 나눴다.

이날 이현이는 "명절 잘 보내셨냐"며 이야기를 시작한 뒤 "모두가 즐거운 명절인데 가끔은 며느리들한테 힘들 때가 있다"고 명절을 앞둔 며느리들의 고충을 언급했다. 이현이와 별, 김성은은 모두 결혼한 상태다.

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이에 별이 "명절에 시댁 가셨냐"고 묻자 이현이는 "남편이 장남이라 우리 집으로 오신다"고 답했다. 시댁 식구들이 이현이의 집으로 찾아온다는 설명이었다.

특히 명절 음식 준비에 대한 질문에 이현이는 "제가 나르고 차리고 우리 어머님이 요리를 다 하신다. 제 주방에서. 저희 어머님이 다 해주신다"고 밝혔다.

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이현이의 집에서 명절을 치르지만 정작 음식은 시어머니가 직접 준비한다는 뜻밖의 상황이 공개되면서 관심을 모았다.

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한편 이현이는 삼성전자에 재직 중인 홍성기 씨와 2012년 결혼해 슬하에 두 아들을 두고 있다.

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jyn2011@sportschosun.com