경기게임오디션, 역대 최대 404개 몰렸다…13개 최종 진출

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경기도와 경기콘텐츠진흥원이 올해 '경기게임오디션'에 역대 가장 많은 404개 게임이 몰리며 국내 게임 개발자들의 높은 관심을 확인했다.

경기도와 경콘진은 오는 15일 판교 경기창조경제혁신센터에서 '2026년 제21회 경기게임오디션' 최종 오디션과 '게임 투자유치 데모데이', '민관학 상생 FGT'를 함께 개최한다.

올해 경기게임오디션에는 일반 부문 344개, 학생 부문 60개 등 총 404개 게임이 접수됐다. 서류심사와 1차 오디션을 거쳐 일반 부문 10개, 학생 부문 3개 등 13개 게임이 최종 무대에 올랐다.

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일반 부문에서는 드래빗스튜디오 '소울러즈', 스튜디오 페퍼밀 '빨간 공은 어디에?', 자리끼 스튜디오 '미스티컬 데몬 팜', 포레누아게임즈 '룰 더 던전', 인피니티마인드 '애니멀 프런티어스', 반지하게임즈 '보존계', 코스믹두부 '인더밴', 길드스튜디오 'NAMMO', 실로폰 '아이러니', 메이플라이 '프로젝트 레버넌트'가 경쟁한다. 학생 부문에서는 네로폰 'IGNOTUS', 아블유 'UpBRELLA', Sprout Studio 'War In The Dark'가 최종 오디션에 진출했다.

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최종 오디션에서는 13개 게임의 발표와 시연이 진행되며 게임 분야 전문가와 청중평가단의 심사를 통해 최종 순위를 가린다. 특히 청중평가단은 출시 전 게임을 직접 플레이하고 평가할 수 있다. 참가 신청은 8일까지 받는다.

개발사들의 후속 자금 조달을 지원하기 위한 투자유치 데모데이도 열린다. 최종 진출 13개사가 투자사와 퍼블리셔 등을 대상으로 투자유치 발표를 진행하며, 우수 기업에는 후속 투자 미팅과 게임쇼 참가 등의 지원이 이어진다.

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민관학 상생 FGT에는 120명의 테스터가 참여해 20개 기업의 출시 예정 게임을 직접 체험한다. UI·UX 편의성과 핵심 기능 완성도 등을 점검해 실제 출시를 앞둔 게임의 완성도를 높이는 데 초점을 맞춘다.

탁용석 경콘진 원장은 "올해 경기게임오디션은 역대 최고 경쟁률을 기록하며 국내 게임 개발자들의 높은 관심을 확인할 수 있었다"며 "최종 무대에 오른 13개 게임을 직접 체험하고 평가할 수 있는 청중평가단에 많은 관심과 참여를 부탁드린다"고 말했다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com