소셜 네트워크 게임 '에브리타운', 잔망루피 만났다…핼러윈 콘텐츠부터 미니게임까지

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위메이드맥스의 자회사 위메이드커넥트가 서비스하는 모바일 소셜 네트워크 게임(SNG) '에브리타운'이 인기 캐릭터 IP '잔망루피'와 손잡고 약 두 달간 컬래버레이션 콘텐츠를 선보인다.

이번 컬래버레이션은 오는 12월 2일까지 진행된다. '잔망루피'를 신규 주민으로 추가하고 전용 배경과 타운패스, 조경물, 동상 등 다양한 콘텐츠를 마련했다.

핼러윈 시즌을 겨냥한 콘텐츠도 함께 선보인다. '핼러윈 타코 전문점'과 '로열 리조트: 펌킨 빌라' 등 기간 한정 건물과 오브젝트를 추가해 타운을 꾸미는 재미를 높였다.

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신규 미니게임 '짝 맞추기'도 공개했다. 제한 시간 내 같은 그림의 캐릭터 카드를 맞히는 방식으로, '잔망루피'의 다양한 의상과 포즈를 활용한 카드가 등장한다. 누적 점수에 따른 랭킹 경쟁과 보상도 제공한다.

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컬래버레이션 기념 이벤트도 진행한다. 게임 플레이로 획득한 아이템을 활용해 한정 오브젝트를 제작할 수 있으며, 출석 및 쿠폰 이벤트를 통해 게임 재화와 아이템을 받을 수 있다. 신규 이용자를 위한 편의성 개선도 이뤄졌다. 초반 성장 동선과 안내 체계를 손보고 레스토랑 콘텐츠 기능을 개편해 게임에 보다 쉽게 적응할 수 있도록 했다.

'에브리타운'은 2013년 출시 이후 약 1600만 누적 다운로드를 기록한 장수 SNG다. 농장을 꾸미고 가꾸는 시뮬레이션 요소에 이용자 간 소셜 기능을 결합한 게임으로, 감성적인 그래픽과 접근성을 앞세워 장기간 서비스를 이어가고 있다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com