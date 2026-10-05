‘김구라 子’ 그리, 2.5억 넣은 아파트가 10억 잭팟…벌써 ‘자가 마련’

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[스포츠조선 조민정 기자] 방송인 김구라의 아들 그리가 어린 시절 번 돈으로 마련한 아파트를 다시 언급하면서 남다른 부동산 투자 성과가 화제를 모으고 있다. 실투자금 2억5000만원을 넣어 매입했던 집이 재개발 호재를 만나 10억원 안팎까지 거론되고 있는 것.

지난 2일 유튜브 채널 '김그리'에는 조혜련이 예비 장모로 변신해 그리의 결혼 자격을 검증하는 상황극이 공개됐다.

이날 조혜련이 결혼 후 어디에서 살 생각이냐고 묻자 그리는 뜻밖의 '자가 보유'를 공개했다.

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그리는 "어렸을 때부터 열심히 일했다"며 SBS '스타주니어쇼 붕어빵'에 약 4~5년 동안 출연했던 시절을 떠올렸다. 이어 당시 벌어들인 돈을 바탕으로 경기도 구리 쪽에 아파트 한 채를 마련했다고 밝혔다.

그는 해당 집에 대해 방 3개와 화장실 2개가 있는 아파트라고 설명했다. 여기에 올드카 한 대까지 보유하고 있다고 덧붙였다.

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아직 전역한 지 얼마 지나지 않아 수입은 일정하지 않다고 솔직하게 털어놨다. 현재 고정 프로그램이 많지 않아 월수입이 들쭉날쭉하다면서도 "미래가 보장된 건 아니지만 굴려놓은 게 있어서 집과 차 정도는 있다"고 말했다.

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그리가 언급한 집은 과거 김구라가 여러 차례 공개했던 구리 소재 아파트로 알려졌다.

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김구라는 지난해 아들과 부동산 이야기를 나누면서 자신이 해당 아파트 매입을 권했다고 밝혔다. 당시 그리는 서울 왕십리 쪽에 집을 사고 싶어 했지만 김구라의 추천으로 구리 아파트를 선택했다. 하지만 아파트를 두고 '2억5000만원을 투자해 10억원이 됐다'는 이야기가 퍼지자 김구라는 직접 내용을 정정하기도 했다.

김구라의 설명에 따르면 당시 약 5억원이던 아파트를 그리가 현금 2억5000만원을 넣고 나머지는 전세를 끼는 방식으로 매입했다. 이후 해당 지역이 재개발 구역으로 지정되고 시공사 선정까지 진행되면서 가치가 크게 뛰었다.

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당시 함께 출연한 부동산 전문가는 개발이 진행될 경우 해당 평형이 약 10억원 수준까지 갈 수 있다는 전망을 내놓기도 했다.

김구라는 자신의 발언 때문에 아들이 마치 2억5000만원을 넣어 곧바로 10억원을 번 것처럼 알려졌다며 "동현이가 '내가 무슨 10억을 벌었냐'고 연락했다"고 해명한 바 있다. 그리 역시 지난 2월 해당 부동산이 다시 화제가 되자 아버지가 너무 앞서 말한 부분이 있다고 웃으며 정정했다.

그럼에도 어린 시절 방송 활동으로 번 돈을 소비하지 않고 부동산에 묻어둔 선택은 결과적으로 상당한 자산 형성으로 이어졌다. 특히 매입 이후 재개발이라는 호재까지 맞으면서 20대에 이미 '자가 보유자'가 된 셈이다.

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군 생활 중에도 이런 사실이 알려지며 '영앤리치'라는 별명까지 붙었다. 그리는 선임들이 자신의 부동산 이야기를 알고 장난스럽게 '영앤리치'라고 불렀다고 털어놓기도 했다.

조혜련은 그리의 집과 차 이야기를 들은 뒤에도 경제력보다 결혼 이후의 태도가 중요하다며 "아파트가 없어도 된다. 작은 곳에서 시작해 어려움을 같이 극복하는 것도 큰 재산"이라고 조언했다. 이에 그리는 시아버지가 될 김구라까지 만나봐야겠다는 조혜련의 말에 "안 보시면 안 되냐"고 받아쳐 웃음을 안겼다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com