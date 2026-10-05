'포트나이트', 10월은 공포로 물든다…'포트나이트의 악몽 2026' 시작

Advertisement

Advertisement

에픽게임즈의 '포트나이트'가 할로윈 시즌을 맞아 공포 콘텐츠를 대거 선보인다.

'포트나이트의 악몽 2026(Fortnitemares 2026)'이 10월 한 달간 진행된다. 배틀로얄, 호드 러시, 리로드 등 주요 모드에 저주받은 캐릭터들이 등장하고 신규 무기와 오버라이드가 추가된다.

배틀로얄에는 기존 지역인 '프리키 필즈'와 함께 신규 지역 '나이트메어 네이버후드'가 등장한다. 이곳에서 프레디 크루거를 처치하면 '프레디의 클로'를 획득할 수 있다. 상대방에게 순간이동한 뒤 빠르게 공격하는 근접 무기로, 이번 시즌의 핵심 아이템 가운데 하나다.

Advertisement

'저주받은 카트리지' 오버라이드를 활용한 전투도 가능하다. 전력질주 중 투명해지거나 체력이 낮을 때 공격력이 높아지는 효과, 스쿼드 전체를 할로윈 소품으로 위장하는 효과 등 다양한 능력을 선택해 전투에 활용할 수 있다. '프레디의 피자가게'에 등장하는 애니매트로닉 보스를 처치한 뒤 그 몸에 빙의하는 콘텐츠도 마련됐다.

Advertisement

신규 무기 '본래틀러 기관단총'은 벽 너머에 있는 적의 위치를 드러내는 기능을 갖췄다. '나무 말뚝 산탄총'과 '호박 발사기' 등 할로윈 분위기를 살린 기존 무기도 다시 등장한다. 몬스터 무리를 상대하는 '호드 러시'의 기간 한정 모드도 돌아온다. 오는 8일에는 '악몽 섬'이 새롭게 단장해 '리로드'에 추가되며, '기묘한 이야기'와 '오징어 그라운드' 맵도 함께 제공된다.

아이템 상점에는 다양한 공포 영화와 게임, 애니메이션 IP를 활용한 의상과 액세서리가 순차적으로 등장한다. '프레디의 피자가게'를 비롯해 '나이트메어', '블랙 클로버', '할로우 나이트', '99 나이트 인 더 포레스트', '해즈빈 호텔', '더 퍼지', '옵세션', 슬렌더맨, '비틀쥬스', '프레데터: 죽음의 땅', '할로윈 호러 나이트' 등이 라인업에 포함됐다. 특히 올해 '포트나이트의 악몽'은 게임과 영화, 애니메이션 등 서로 다른 장르의 호러 IP를 한데 모으면서 할로윈 시즌을 겨냥한 콘텐츠 확장에 힘을 실었다.

Advertisement

Advertisement

전체 전리품 목록과 신규 정령, 향후 진행되는 파워 아워 및 버그 수정 등 자세한 내용은 '포트나이트' 공식 블로그에서 확인할 수 있다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com