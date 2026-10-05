87세 전원주, 유흥업소서 포착…男팬 손잡고 빙글 팬서비스 ‘반전 근황’[SC이슈]

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 전원주가 청주의 한 유흥업소에서 포착됐다. 평소 남다른 절약 정신과 '짠순이' 이미지로 유명했던 그가 흥겨운 음악에 맞춰 춤까지 추는 모습이 공개되며 색다른 근황으로 눈길을 끌었다.

생활형 유튜버 A씨는 지난 4일 자신의 SNS에 "속보 지금 우리 가게 전원주 선생님 떴음"이라는 글과 함께 여러 개의 영상을 올렸다.

영상 속 전원주는 밝은 표정으로 가게 안에서 시간을 보내고 있었다. A씨는 전원주와 개인적으로 친분이 있다며 과거 후배의 결혼 과정에서 전원주를 연결해준 적이 있고 청주에서도 여러 차례 만났다고 설명했다.

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뜻밖의 상황도 있었다. 가게 실장이 전원주를 알아보지 못한 채 "전원주를 닮았다"고 말하자 전원주는 오히려 "내가 전원주 닮았다는 소리를 많이 듣는다"고 재치 있게 받아친 것으로 전해졌다.

이후 전원주는 자신을 알아본 남성 손님과 손을 잡고 춤을 추며 팬서비스까지 펼쳤다. 영상 속 전원주는 시종일관 환하게 웃으며 음악을 즐기는 모습이었다. A씨 역시 전원주의 모습을 두고 "본인을 알아본 손님께 팬서비스"라며 프로다운 면모라고 전했다.

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평소 방송에서 돈을 아끼는 생활 습관을 여러 차례 공개해온 전원주의 모습과는 또 다른 반전이었다.

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전원주는 오랫동안 대표적인 연예계 '절약왕'으로 꼽혀왔다. 작은 지출도 꼼꼼하게 따지는 습관과 적극적인 재테크로 30억원대 자산을 일군 것으로 알려지며 여러 방송에서 화제를 모았다. 반면 최근 유튜브에서는 남성 이야기를 거침없이 꺼내는 솔직한 모습으로도 웃음을 안겼다. 절친 선우용여의 유튜브 채널에 출연했을 당시에도 전원주는 숯가마에서 대화를 나누던 중 자연스럽게 남성 이야기를 이어갔고 선우용여가 이를 장난스럽게 지적하는 장면이 화제가 된 바 있다.

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이번 청주 유흥업소 목격담 역시 그동안 보여온 '짠순이' 이미지와 달리 신나게 춤을 즐기는 전원주의 모습이 담기면서 관심을 모으고 있다.

최근에는 자신의 유튜브 채널을 둘러싼 출연료 문제로도 주목받았다.

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전원주는 지난달 사미자의 유튜브 채널에 출연해 기존 제작진과 계약이 종료된 배경을 직접 언급했다. 그는 출연료를 조금 올리자고 제안했더니 제작진이 그만두겠다는 뜻을 전했다고 설명했다. 이후 자신도 너무 돈을 따지면 안 되겠다는 생각을 했다며 다시 콘텐츠 활동을 이어가겠다는 뜻을 밝혔다. 당시 기존 제작진이 갑작스럽게 전원 하차하면서 건강 이상설까지 불거졌지만 전원주 측은 건강 문제와는 무관한 계약 종료라고 선을 그었다.

이후 전원주 측은 새로운 제작진과 함께 유튜브 채널 재정비에 나선 것으로 알려졌다.

1939년생인 전원주는 올해 87세다. 1963년 동아방송 공채 성우로 데뷔한 뒤 60년 넘게 방송 활동을 이어오고 있다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com