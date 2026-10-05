‘암살자(들)’ 박정희 배후설에 정면 반박..“말도 안 되는 이야기”

연합뉴스

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[스포츠조선 박아람 기자] 영화 '암살자(들)'을 둘러싼 역사 왜곡 논란이 이어지는 가운데, 1974년 육영수 여사 피격 사건을 직접 수사했던 김영수 변호사가 영화에서 제기된 박정희 전 대통령 배후설을 반박했다.

5일 연합뉴스에 따르면, 당시 서울지검 공안부 검사로 특별수사본부에 참여했던 김영수 변호사는 해당 사건에 대한 배후 의혹을 두고 "말도 안 되는 이야기"라고 밝혔다.

김영수 변호사는 사건 당시 범인으로 체포된 문세광을 직접 조사했다. 김영수 변호사는 당시 수사를 통해 사건의 경위와 사실관계가 확인됐으며, 문세광이 단독으로 범행을 저질렀다는 것이 자신의 판단이라고 설명했다.

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특히 문세광의 범행에 다른 사람이 개입했다는 주장에 대해서도 선을 그었다. 김영수 변호사는 문세광이 북한에서 사상교육과 지령을 받은 뒤 박정희 전 대통령을 살해하려 한 사건이라고 당시 수사 결과를 설명했다.

김영수 변호사는 1974년 8월 15일 육영수 여사가 피격된 당일 특별수사본부에 투입됐다. 이후 문세광을 조사하고 검찰의 사형 구형과 집행 과정에도 참여했다.

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그동안 김영수 변호사는 이 사건을 둘러싼 각종 의혹에 대해 말을 아껴왔다. 2005년 관련 외교문서가 공개된 이후에도 인터뷰 요청을 받았지만, 자신이 직접 기소한 내용 외에는 특별히 할 말이 없다며 입장을 밝히지 않았다.

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김영수 변호사가 다시 공개적으로 이야기를 꺼낸 것은 최근 개봉한 영화 '암살자(들)' 때문이다. 영화 개봉 이후 당시 사건을 둘러싼 여러 의혹이 사실인 것처럼 퍼지는 상황을 지켜보면서 자신의 입장을 밝히게 됐다고 설명했다.

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다만 김영수 변호사는 영화 자체를 직접 본 것은 아니라고 밝혔다. 영화가 어떤 방식으로 사건을 다뤘는지는 알지 못하지만, 역사적 사건을 둘러싼 잘못된 이야기가 확산하는 것은 우려스럽다는 입장이다.

'암살자(들)'은 육영수 여사 피격 사건의 배후에 박정희 전 대통령을 비롯한 당시 권력이 있었던 것 아니냐는 의혹을 소재로 삼았다. 이 과정에서 당시 수사기관이 사건을 은폐하거나 조작했다는 해석도 등장하면서 논란이 커졌다.

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이에 대해 김영수 변호사는 당시 수사 과정이 공개적으로 진행됐다는 점을 강조했다. 수사당국이 매일 수사 내용을 알렸고 재판이 진행되는 동안에도 수사에 문제가 있다는 지적이 크게 제기되지 않았다는 것이다.

문세광에 대해서도 김영수 변호사는 직접 조사한 경험을 바탕으로 당시 상황을 설명했다. 문세광은 자신의 행동에 강한 확신을 가지고 있었기 때문에 조사 과정에서 범행과 관련된 사실을 숨기지 않았다는 게 김영수 변호사의 기억이다.

김영수 변호사는 문세광이 범행을 저지를 수 있었던 데에는 당시 경호에 큰 허점이 있었다고도 밝혔다. 다만 이를 누군가가 의도적으로 경호를 허술하게 만든 것으로 보는 것은 사실과 다르다고 주장했다.

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당시 문세광은 출입증이 없는 상태에서 행사장에 들어갔다. 김영수 변호사는 문세광이 일본어를 사용하면서 경호 인력과 경찰이 제대로 대응하지 못했고, 이 과정에서 행사장 진입을 막지 못했다고 설명했다.

이와 관련해 당시 서울 중부경찰서 정보과장이 경호 책임을 다하지 못한 혐의로 재판을 받기도 했다고 덧붙였다.

육영수 여사가 경호원의 총탄에 맞았다는 주장에 대해서도 김영수 변호사는 사실이 아니라고 반박했다.

사건 당시에는 객석에 있던 고 장봉화 양 역시 문세광의 총에 맞은 것으로 처음 추정됐다. 그러나 이후 현장검증을 진행한 결과, 장봉화 양은 경호원의 총기 오발로 숨진 것으로 확인됐다는 게 김영수 변호사의 설명이다.

김영수 변호사는 영화의 창작 자유 자체를 부정하는 것은 아니지만, 실존 인물과 실제 사건을 다룰 때는 주의가 필요하다는 입장도 밝혔다.

특히 이미 세상을 떠난 인물과 유족이 존재하는 사건을 사실과 다르게 표현하는 문제는 단순한 창작의 영역만으로 볼 수 없으며, 필요한 경우 법적인 판단을 받아야 한다고 주장했다.

한편 김영수 변호사는 이후 국가안전기획부 1차장과 국회의원, 청와대 민정수석, 문화체육부 장관 등을 지냈다.

tokkig@sportschosun.com