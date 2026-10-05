‘정치색 논란’ 최시원, “군대 안 간다” 축구대표팀에 손흥민 영상으로 일침 “우승 인터뷰는 이렇게”[SC이슈]

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[스포츠조선 조민정 기자] 슈퍼주니어 최시원이 아시안게임 축구대표팀의 '군 면제 발언' 논란이 확산하는 가운데 손흥민의 과거 우승 인터뷰를 소환했다. 직접적인 비판 대신 "우승 인터뷰는 이렇게"라는 메시지를 던지며 사실상 대표팀 일부 선수들의 태도를 겨냥한 것으로 해석되고 있다.

최시원은 5일 자신의 SNS에 2018 자카르타·팔렘방 아시안게임 당시 손흥민의 인터뷰 영상을 공유했다.

영상 속 손흥민은 일본과의 결승전에서 승리해 금메달을 목에 건 뒤 국민들에게 공을 돌렸다. 당시 손흥민 역시 병역 문제를 해결하게 된 상황이었지만 "많은 국민들이 각자의 일처럼 걱정해주시고 응원해주셨다"며 "국민들 덕분에 금메달을 땄다. 지금 내가 걸고 있지만 내 것이 아닌 국민들의 금메달"이라고 감사함을 전했다.

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최시원은 해당 영상을 올리며 "우승 인터뷰는 이렇게"라는 취지의 메시지를 남겨 눈길을 끌었다.

이는 최근 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구대표팀 일부 선수들의 발언과 행동이 논란에 휩싸인 직후 나온 게시물이라 더욱 주목받았다.

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한국 U-23 축구대표팀은 지난 3일 일본과의 결승전에서 1대0으로 승리하며 아시안게임 4회 연속 금메달이라는 기록을 세웠다. 하지만 우승 직후 일부 선수들의 '병역 혜택' 관련 발언이 축하 분위기에 찬물을 끼얹었다는 지적이 나왔다.

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양민혁은 경기 후 인터뷰에서 메달이나 트로피보다 병역 혜택이라는 보상을 바라보고 뛰었다는 취지로 솔직하게 털어놨다. 주장 이기혁 역시 입대를 불과 며칠 앞두고 있었다며 "군대 안 간다"고 기쁨을 표현했다. 박승수는 라커룸에서 이른바 '전역모'를 쓰고 촬영한 사진을 SNS에 공개했다.

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선수들에게 병역 문제가 선수 생활과 직결되는 현실적인 문제라는 점에서 솔직한 표현이었다는 시선도 있지만 태극마크를 달고 출전한 국제대회 직후 공개적으로 '군 면제'를 지나치게 강조한 것은 경솔했다는 비판도 이어졌다.

논란은 병역특례 제도 자체에 대한 논쟁으로까지 확산됐다. 대한체육회에서도 공개적으로 아쉬움을 나타냈으며 정치권에서도 현행 예술·체육요원 제도를 다시 살펴봐야 한다는 목소리가 나왔다.

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현행 제도상 아시안게임 금메달리스트는 완전한 의미의 병역 면제를 받는 것은 아니다. 기초군사훈련 이후 예술·체육요원으로 편입돼 34개월간 해당 분야에서 활동하고 일정 시간의 봉사활동 의무를 이행한다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com