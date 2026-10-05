김민 ‘나혼산’ 집, 조작설 나왔다..“7월 로드뷰와 달라”vs“충분히 가능한 일”온라인 갑론을박

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 김민이 MBC '나 혼자 산다'에서 보여준 독특한 생활 방식이 방송 이후에도 화제를 이어가고 있다. 오래된 집에서 발전기를 사용하고 직접 집을 손보는 모습이 관심을 받은 가운데, 온라인에서는 방송에 등장한 주택을 두고 뜻밖의 논쟁까지 벌어졌다.

지난 2일 방송에서 김민은 동두천에 있는 오래된 주택을 자신의 생활 공간처럼 활용하는 모습을 공개했다. 아침부터 발전기를 돌리고, 낡은 바닥을 손질하는가 하면 불을 피워 직접 음식을 해먹었다. 목공 작업과 무술 수련까지 이어진 일상은 일반적인 도시 생활과는 상당히 다른 모습이었다.

김민은 방송에서 해당 공간이 자신의 소유라고 설명한 것이 아니라, 가족과 오랜 인연이 있는 지인의 집을 이용하고 있다고 밝혔다. 해외를 오가는 집주인을 대신해 머무는 동안 그 공간에서 생활하고 있다는 취지였다.

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방송이 나간 뒤에는 김민의 독특한 삶을 재미있게 봤다는 반응이 주를 이뤘다. 특히 발전기부터 집수리까지 스스로 해결하는 모습에 "진짜 자연인 같다", "예전 '나 혼자 산다' 분위기가 느껴진다"는 식의 반응이 이어졌다.

그런데 방송을 유심히 본 일부 누리꾼들이 주택의 과거 모습과 현재 화면을 비교하면서 분위기가 달라졌다.

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온라인에 공유된 2026년 7월 촬영 로드뷰에는 방송 속 주택과 다른 분위기의 마당이 담겨 있다는 주장이다. 당시 로드뷰 화면에는 마당에 풀이 비교적 무성하게 자라 있고 작은 블록 형태의 구조물이 보이는 반면, 방송에서는 주변이 정리된 모습과 별도의 천막 형태 공간 등이 등장했다는 것이다.

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일부 누리꾼들은 2026년 7월 로드뷰와 10월 방송 화면 사이에 공간의 모습이 크게 달라진 점을 근거로 촬영을 앞두고 마당이나 주택을 손본 것 아니냐는 의문을 제기했다.

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한 누리꾼은 게시물에 "방송은 주작이 기본 패시브라는 걸 잊지 마라"라고 적으며 의문을 제기했다. 또 다른 이용자는 "얼마 전 '나 혼자 산다'에 나온 김민 집 로드뷰인데 전봇대가 있다"며 전기 사용 장면에 대한 궁금증을 나타냈다.

특히 방송에서 김민이 발전기를 직접 가동하는 장면이 논쟁의 중심이 됐다. 주변에 전봇대가 보인다는 이유로 "그렇다면 왜 발전기를 사용하는 것이냐"는 질문이 나온 것이다. 일부 누리꾼은 방송 화면에 등장한 전자제품을 언급하며 실제 전력 공급이 어떻게 이뤄지는지도 궁금하다는 반응을 보였다.

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다만 이에 대해서는 반대 의견도 적지 않았다.

한 누리꾼은 "캠핑하는 사람들도 발전기를 잘 사용하는데 발전기를 쓴다는 것만으로 이상하다고 할 수 있나"라고 했고, 다른 이용자는 "김민이 저 집이 자기 집이라고 한 것도 아니지 않느냐. 캠핑하듯 이용하는 것일 수도 있다"고 말했다.

또 "전봇대가 있다고 해서 해당 집에 정상적으로 전기가 들어온다고 단정할 수는 없다"는 지적도 나왔다. 전기 사용 여부나 발전기 가동 상황은 외부에서 보이는 모습만으로 확인하기 어렵다는 취지다.

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방송을 위해 마당이나 집을 일부 정리했을 가능성을 언급하는 의견도 있었지만, 이 역시 현재로서는 추측에 불과하다. 로드뷰가 촬영된 정확한 날짜와 방송 촬영일, 주택의 실제 전기 공급 상황, 촬영 전후 공간을 어떻게 관리했는지 등에 대한 구체적인 정보가 공개되지 않았기 때문이다.

결국 이번 논란은 김민의 방송 속 생활 모습이 화제를 모으면서 시청자들이 과거 자료까지 찾아보는 과정에서 나온 온라인 갑론을박으로 볼 수 있다. 현재 공개된 자료만으로 방송 내용이 의도적으로 꾸며졌다고 판단할 근거는 확인되지 않은 상태다.

한편 김민은 최근 '나 혼자 산다' 출연을 계기로 다시 한번 대중의 관심을 받고 있다. 영화와 드라마에서 주로 강렬한 캐릭터를 연기해온 그가 방송을 통해 보여준 색다른 일상이 시청자들에게 신선하게 받아들여지면서 출연 이후 관련 영상과 게시물도 높은 관심을 얻고 있다.

tokkig@sportschosun.com