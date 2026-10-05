스마일게이트 스토브, '럽플레이스' 사전예약…15일 정식 출시

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스마일게이트의 글로벌 게임 플랫폼 스토브가 리듬 댄스 게임 '럽플레이스'의 사전예약을 오는 14일까지 진행한다. 정식 출시는 15일이다.

'럽플레이스'는 '클럽 오디션'을 개발한 캐킷이 선보인 정통 리듬 댄스 게임이다. PC와 모바일 간 크로스플랫폼 플레이를 지원해 플랫폼에 관계없이 이용자들이 함께 게임을 즐길 수 있다. 지난 2023년 12월 정식 서비스를 시작해 약 3년간 서비스되고 있다.

캐릭터 꾸미기와 소셜 기능을 앞세운 것이 특징이다. 물리엔진 기반 아바타 시스템에 13종의 꾸밈 포인트와 2만3000여종의 코스튬을 제공하며, 이용자는 다양한 아이템을 활용해 자신만의 캐릭터를 만들 수 있다.

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커플 매칭부터 웨딩으로 이어지는 커플 시스템과 길드 형태의 팸 시스템도 갖췄다. 다른 이용자들과 함께 춤을 즐기는 것을 넘어 게임 안에서 관계를 형성하고 교류할 수 있도록 했다. 지난 8월과 9월에는 최대 레벨과 스타 등급을 확장하고 코스튬 염색 시스템, '럽플 프리미엄 패스' 등을 추가하는 대규모 업데이트를 진행했다. UI·UX와 편의 기능도 전면 개편하며 스토브 이용자를 맞기 위한 새단장을 이어가고 있다.

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사전예약 참여자에게는 등록 즉시 5000 플레이크와 스토어 3000원 할인 쿠폰을 지급한다. 정식 출시 후에는 스토브 이용자만을 위한 '쇼타임 아이돌 컬렉션 코스튬'이 포함된 웰컴 패키지도 제공한다. 누적 플레이 시간에 따라 결제 할인 쿠폰과 플레이크 등 추가 혜택도 받을 수 있다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com