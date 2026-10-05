전략게임 '삼국지: 천하결전', 출시 100일 맞아 '등극 시즌' 돌입

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빌리빌리 게임이 서비스하는 삼국지 전략게임 '삼국지: 천하결전'이 새로운 시즌과 출시 100일 기념 이벤트를 앞세워 이용자 공략에 나선다.

'삼국지: 천하결전'은 지난 3일 첫 번째 '등극 1시즌(W1)'에 돌입했다. W1의 첫 시나리오는 '천하의 패업'으로, 이용자는 시작 지역에 따라 상군 또는 하군 진영에 합류해 관중 등 주요 지역을 중심으로 세력 경쟁을 펼치게 된다.

이번 시즌에는 6개 직업의 고유 능력과 전용 스킬, 특성이 강화되고 신규 직업 전용 스킬도 추가된다. 직업별 역할이 보다 뚜렷해지면서 전투 상황에 따른 직업 선택과 조합이 중요해질 것으로 보인다.

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신규 지도와 전략 요소도 추가됐다. 병참은 자원과 징병 지원 능력, 천공은 건물 방어 능력, 신행은 우회와 기습 및 신속 지원 능력이 강화된다. '인덕 통치', '덕망', '운세'와 함께 '동맹 요충지', '산길', '중립 성채' 등 새로운 요소가 도입돼 병력 운용과 이동, 보급 전략에도 변화가 예상된다.

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출시 100일을 기념한 '백일축제'도 진행한다. 개발진과 이용자가 직접 소통하는 특별 만남을 비롯해 다양한 참여형 프로그램을 마련하고, 무장 선택 상자 등 각종 보상도 제공할 예정이다.

특별 테마 서버도 운영한다. 오는 10일 정식 오픈하는 테마 서버에는 인플루언서 수련수련과 강덕구가 각각 맹주로 참여한다. 양측이 이용자들과 함께 동맹을 구성하고 영토를 놓고 경쟁하는 방식으로 진행되며, 사전예약은 지난 1일부터 시작됐다.

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'삼국지: 천하결전'은 새로운 시즌을 통해 직업별 전략성을 강화하는 한편, 출시 100일 이벤트와 인플루언서 참여형 서버를 결합해 이용자들의 관심을 이어간다는 계획이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com