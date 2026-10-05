BTS 정국, 민소매서 더 선명해진 ‘타투 팔뚝’…소년美 지우고 상남자 변신[SC이슈]

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[스포츠조선 조민정 기자] 방탄소년단 정국이 한층 더 선명해진 팔 타투를 드러내며 강렬한 분위기를 자아냈다. 오랜 시간 여러 차례 커버업과 리터치를 거쳐온 만큼 최근 모습에서는 컬러와 윤곽이 더욱 또렷해진 모습이다.

최근 온라인 커뮤니티와 SNS에는 정국이 뷔, 지민, 제이홉과 함께 찍은 사진이 주목받고 있다.

공개된 사진 속 정국은 검은색 민소매를 입고 멤버들과 나란히 포즈를 취했다. 특히 어깨부터 팔 전체를 빼곡하게 채운 타투가 그대로 드러나 시선을 끌었다. 과거보다 색감이 짙어지고 도안의 경계도 한층 또렷해진 듯한 모습이다. 검은색 민소매와 대비되면서 정국 특유의 '슬리브 타투'가 더욱 선명하게 부각됐다.

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정국은 데뷔 이후 손과 팔 등에 여러 타투를 새겨왔다. 처음에는 손등에 팬덤명 'ARMY'를 새겨 팬들을 향한 애정을 표현했고 이후 팔 전체로 타투를 확장했다. 팔에는 자신의 탄생 시간에서 착안한 시계와 마이크, 음표를 비롯해 좌우명과 탄생화 등 정국에게 의미가 있는 여러 상징이 담겨 있다.

일부 타투는 시간이 지나면서 새 도안으로 덮는 '커버업' 작업을 거치기도 했다. 과거 팔에 있던 눈 모양 타투는 방탄소년단을 뜻하는 'Bulletproof' 디자인으로 바뀌었고 기존 도안들도 보다 강한 색감과 새로운 디자인으로 정리됐다.

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정국의 타투 작업을 맡았던 타투이스트 폴릭이 과거 공개한 사진에서도 커버업 이후 달라진 모습이 확인된 바 있다. 오래돼 색이 옅어진 부분은 다시 선명해졌고 여러 개로 나뉘어 있던 도안 역시 전체적으로 연결감이 생겼다.

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정국 역시 과거 라이브 방송에서 자신의 타투에 담긴 의미를 직접 설명했다. 그는 타투를 지우는 것에 대해 과거의 자신까지 부정하고 싶지 않다는 취지로 말하며 자신이 선택했던 기록을 그대로 남기고 싶다는 생각을 밝힌 바 있다.

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멤버들과 함께 새긴 우정 타투도 있다. 방탄소년단 일곱 멤버는 숫자 '7'을 각자 다른 신체 부위에 새겼으며 정국은 귀 뒤쪽에 이를 남겼다.

최근에는 무대에서도 타투를 굳이 가리지 않는 모습이 자주 포착되고 있다. 지난 북미 공연에서도 상의를 풀어헤친 채 무대에 올라 어깨와 팔을 뒤덮은 타투를 그대로 노출하면서 강렬한 비주얼로 화제를 모았다.

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소년미 넘치던 데뷔 초와 달리 탄탄한 체격에 팔 전체를 채운 컬러 타투까지 더해진 정국의 변화가 다시 한번 눈길을 끌고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com