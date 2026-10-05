이수영, 子 ‘급성 백혈병’ 진단에 DJ 중단 “집중 항암, 곁 지켜야”[전문]

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[스포츠조선 조민정 기자] 가수 이수영이 아들의 백혈병 진단으로 잠시 마이크를 내려놓는다. 장기간 치료가 예상되는 만큼 당분간 방송보다 아이 곁을 지키기로 했다.

이수영은 5일 CBS 음악FM '이수영의 12시에 만납시다' 공식 홈페이지를 통해 직접 근황을 전했다.

그는 추석 이후 별다른 설명 없이 방송에서 모습을 보이지 않아 청취자들이 궁금했을 것이라며 조심스럽게 이야기를 꺼냈다.

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이수영에 따르면 아들은 추석 연휴 전 갑작스럽게 건강 이상을 보여 병원 검사를 받았고, 이 과정에서 급성 T세포 림프모구 백혈병 진단을 받았다. 현재는 입원해 치료를 시작한 상태다.

이수영은 어린 나이에 감당하기 쉽지 않은 검사와 치료가 이어지고 있지만 아들이 예상보다 훨씬 씩씩하게 버티고 있다고 전했다. 자신 역시 곁에서 아이를 지켜보며 마음을 다잡고 하루하루를 견뎌내고 있다고 밝혔다.

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DJ 활동을 쉬기로 한 이유도 설명했다. 치료 기간이 길게 예상되는 데다 초반에는 집중적인 항암 치료가 이어지는 만큼 당분간 아이에게서 눈을 떼기 어려운 상황이라는 것.

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결국 이수영은 오랜 시간 지켜온 '12시에 만납시다' 진행을 잠시 멈추기로 결정했다. 갑작스러운 소식에 청취자와 팬들이 놀랄 것을 걱정하면서도 아들이 치료 과정을 잘 이겨낼 수 있도록 함께 응원해달라는 부탁도 전했다.

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이수영은 2010년 10세 연상의 비연예인과 결혼해 슬하에 아들을 두고 있다. 2017년부터 '이수영의 12시에 만납시다' DJ를 맡아 청취자들과 만나온 만큼 이번 휴식 소식에 응원과 위로가 이어지고 있다.

이하 이수영 글 전문.

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안녕하세요. 12시에 만납시다 이수영입니다.

추석이 지나고 제가 아무 말없이 들리지 않아서 다들 의아해하셨으리라 생각합니다.

다름이 아니라 추석 연휴 전에 저희 아이가 갑자기 아파서 병원에서 검사를 받던 중에 급성 t세포 림프모구 백혈병 진단을 받아서 입원을 하게 되었고

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지금은 치료를 시작해서 열심히 잘 견뎌내고 있습니다.

어린 나이에 감당하기 힘든 검사와 치료가 이어지고 있지만, 아이는 엄마인 제가 놀랄 만큼 씩씩하고 대견하게 잘 견뎌내고 있고,

그 모습을 곁에서 지켜보며 저 역시 마음을 다잡고 하루하루를 함께 잘 버텨내려고 애쓰고 있습니다.

다만 예상 치료 기간이 워낙 길고, 특히 초반에는 집중적인 항암 치료가 이어져서 아이에게서 한시도 눈을 뗄 수 없는 상황이라,

당분간 부득이하게 12시에 만납시다 진행을 쉬어가기로 결정하게 되었습니다.

갑작스러운 소식을 전하게 되어 다들 많이 놀라셨고 또 걱정하실까 송구스러운 마음이지만, 열만 가족분들과 또 저희 크리스탈 팬 여러분께서

저희 아이가 이 시간을 잘 이겨낼 수 있도록 함께 기도해 주신다면 정말 감사하겠습니다.

당분간 여러분을 만나지 못하게 되어 아쉽고 죄송한 마음이 앞서지만,

지금은 그 무엇보다 한 아이의 엄마로서 아이가 힘든 치료 과정을 잘 이겨낼 수 있도록 곁에서 지켜주어야 할 때라는 생각에 어렵게 내린 결정이니,

모든 분들께서 너그러운 마음으로 이해해 주시기를 간곡히 부탁드립니다.

저를 그리고 12시에 만납시다를 아끼고 사랑해 주신 여러분들께 다시 한 번 진심으로 죄송하고 늘 사랑한다는 말씀을 전하며,

누구보다 간절하게 여러분과 건강한 마음과 모습으로 인사드릴 그날을 기다리겠습니다. 여러분도 그래 주신다면 정말 감사하겠습니다.

우리 다시 12시에 만납시다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com