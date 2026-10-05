한지민 조카 로마, 훌쩍 자라 훈남 됐다..지하철 데이트 '훈훈'

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 한지민이 폭풍성장한 조카 로마와 함께한 근황을 공개했다.

한지민은 5일 "로마♥"라는 짧은 글과 함께 사진 한 장을 게재했다.

공개된 사진 속 한지민은 조카 로마와 함께 지하철을 타고 어딘가로 이동 중인 모습이다. 모자와 마스크로 얼굴을 가린 한지민은 조카와 나란히 앉아 인증샷을 남기며 훈훈한 분위기를 자아냈다.

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특히 훌쩍 자란 로마 군은 훤칠한 비주얼을 자랑하며 시선을 사로잡았다. 연예인 못지않은 분위기를 풍기는 모습에 감탄을 자아낸다.

한지민은 평소에도 남다른 조카 사랑으로 유명하다. 개인 SNS 계정 아이디를 '로마 이모'로 설정하는가 하면, 조카의 이름이 새겨진 모자를 직접 구입해 쓰고 다니는 등 각별한 애정을 드러내왔다.

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또한 로마 군과 함께 광고 촬영에 나서기도 했다. 어린 시절부터 한지민을 쏙 빼닮은 붕어빵 외모로 화제를 모았던 로마 군은 어느새 훌쩍 성장한 모습으로 또 한 번 눈길을 끌고 있다.

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한편 한지민은 올해 드라마 '미혼남녀의 효율적 만남'에 출연했다.

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jyn2011@sportschosun.com