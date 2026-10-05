화려한 K팝 무대 뒤 '돈과 권리'…산업 파헤친 '누가 K-POP을 소유하는가' 출간

사진제공=혜지원

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정빛 기자] K팝의 화려한 무대 뒤에 숨은 '권리와 수익'의 구조를 파헤친 책이 나왔다.

20년 차 엔터테인먼트 비즈니스 매니저 크리스 권 BMC 대표가 K팝 산업의 권리와 수익 구조를 분석한 <누가 K-POP을 소유하는가>를 지난 9월 23일 출간했다.

방탄소년단(BTS)과 블랙핑크등이 세계 주요 음악 차트 정상에 오르며 K팝의 글로벌 영향력이 확대된 가운데, 이번 책은 K팝 산업에서 만들어지는 권리와 수익이 어떤 구조로 나뉘고 누구에게 귀속되는지를 집중적으로 들여다본다.

Advertisement

그동안 K팝 관련 서적이 주로 아티스트와 음악, 무대, 팬덤 문화 등에 주목했다면, <누가 K-POP을 소유하는가>는 산업을 움직이는 계약과 정산, 저작권, IP(지식재산권)에 초점을 맞췄다. 아티스트와 작곡가, 기획사 사이에서 권리와 수익 구조를 다뤄온 저자가 현장 경험을 바탕으로 K팝 비즈니스의 작동 방식을 풀어냈다.

책은 총 9개 장으로 구성됐다. IP 소유 구조를 시작으로 K팝이 만들어지는 과정과 연습생 시스템, 해외 권리 문제 등을 차례로 짚는다. 이어 자본과 팬덤, AI·NFT 등 신기술이 K팝의 소유 구조에 미치는 영향을 분석하고 지속 가능한 산업을 위한 방향을 제시한다.

Advertisement

저자는 "이 책은 'K-POP은 얼마나 성공했는가'가 아니라, '그 성공은 누구에게 무엇으로 남았는가'라는 질문에서 시작한다"고 책의 취지를 밝혔다.

Advertisement

출간에 앞서 음악 산업계와 학계, 법조계 인사들도 추천사를 보탰다. 조규철 유니버설뮤직퍼블리싱 대표, 이장원 콘텐츠테크놀로지스 대표 겸 비욘드뮤직 창업자, 고윤화 음악사회학자·서울대 한류연구센터 연구진, 구태언 법무법인 린 AI 산업 전문 그룹 총괄 변호사, 송준호 단국대학교 산학협력중점 교수, 전소연 법무법인 시우 변호사가 추천의 글을 통해 책의 의미를 전했다.

Advertisement

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com