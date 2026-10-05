이수영, 아들 백혈병 투병 고백…"집중 항암치료, 9년 DJ 잠시 쉰다"[전문]

이수영. 스포츠조선DB

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[스포츠조선 정빛 기자] 가수 이수영이 아들의 백혈병 투병 사실을 알리며 9년간 지켜온 라디오 DJ 자리를 잠시 비운다.

이수영은 5일 CBS 음악FM '이수영의 12시에 만납시다' 공식 홈페이지에 장문의 글을 올리고, 라디오 DJ 자리를 비우게 된 배경을 설명했다.

먼저 "추석이 지나고 제가 아무 말 없이 들리지 않아 다들 의아해하셨으리라 생각한다"며 최근 방송에 참여하지 못한 이유를 밝힌 이수영은 "추석 연휴 전에 저희 아이가 갑자기 아파 병원에서 검사를 받던 중 급성 T세포 림프모구 백혈병 진단을 받아 입원하게 됐다. 지금은 치료를 시작해 열심히 잘 견뎌내고 있다"고 전했다.

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이어 "어린 나이에 감당하기 힘든 검사와 치료가 이어지고 있지만, 아이는 엄마인 제가 놀랄 만큼 씩씩하고 대견하게 잘 견뎌내고 있다"며 "그 모습을 곁에서 지켜보며 저 역시 마음을 다잡고 하루하루를 함께 잘 버텨내려고 애쓰고 있다"고 했다.

아들의 초기 치료에 집중하기 위해 약 9년간 진행해온 '12시에 만납시다'도 잠시 쉬어간다. 이수영은 "예상 치료 기간이 워낙 길고, 특히 초반에는 집중적인 항암 치료가 이어져 아이에게서 한시도 눈을 뗄 수 없는 상황"이라며 "당분간 부득이하게 '12시에 만납시다' 진행을 쉬어가기로 결정했다"고 설명했다.

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갑작스러운 소식에 놀랄 청취자와 팬들에게도 양해를 구했다. 이수영은 "'열만' 가족분들과 저희 크리스탈 팬 여러분께서 저희 아이가 이 시간을 잘 이겨낼 수 있도록 함께 기도해 주신다면 정말 감사하겠다"고 말했다.

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이어 "당분간 여러분을 만나지 못하게 돼 아쉽고 죄송한 마음이 앞서지만, 지금은 그 무엇보다 한 아이의 엄마로서 아이가 힘든 치료 과정을 잘 이겨낼 수 있도록 곁에서 지켜줘야 할 때라는 생각에 어렵게 내린 결정"이라며 이해를 부탁했다.

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그러면서 "누구보다 간절하게 여러분과 건강한 마음과 모습으로 인사드릴 그날을 기다리겠다"며 "우리 다시 12시에 만납시다"라는 말로 복귀를 기약했다.

이수영은 1999년 1집 '아이 빌리브'로 데뷔해 '라라라', '덩그러니' 등 수많은 히트곡으로 사랑받았다. 2010년 10세 연상의 비연예인과 결혼해 슬하에 아들을 두고 있다.

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2017년 10월부터는 CBS 음악FM '이수영의 12시에 만납시다' DJ를 맡아 약 9년간 청취자들과 만나왔다. 이수영이 자리를 비우는 동안 CBS 채선아 아나운서가 대신 진행할 예정이다.

다음은 이수영이 남긴 글 전문.

안녕하세요. 12시에 만납시다 이수영입니다.

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추석이 지나고 제가 아무 말없이 들리지 않아서 다들 의아해하셨으리라 생각합니다.

다름이 아니라 추석 연휴 전에 저희 아이가 갑자기 아파서 병원에서 검사를 받던 중에 급성 t세포 림프모구 백혈병 진단을 받아서 입원을 하게 되었고

지금은 치료를 시작해서 열심히 잘 견뎌내고 있습니다.

어린 나이에 감당하기 힘든 검사와 치료가 이어지고 있지만, 아이는 엄마인 제가 놀랄 만큼 씩씩하고 대견하게 잘 견뎌내고 있고,

그 모습을 곁에서 지켜보며 저 역시 마음을 다잡고 하루하루를 함께 잘 버텨내려고 애쓰고 있습니다.

다만 예상 치료 기간이 워낙 길고, 특히 초반에는 집중적인 항암 치료가 이어져서 아이에게서 한시도 눈을 뗄 수 없는 상황이라,

당분간 부득이하게 12시에 만납시다 진행을 쉬어가기로 결정하게 되었습니다.

갑작스러운 소식을 전하게 되어 다들 많이 놀라셨고 또 걱정하실까 송구스러운 마음이지만, 열만 가족분들과 또 저희 크리스탈 팬 여러분께서

저희 아이가 이 시간을 잘 이겨낼 수 있도록 함께 기도해 주신다면 정말 감사하겠습니다.

당분간 여러분을 만나지 못하게 되어 아쉽고 죄송한 마음이 앞서지만,

지금은 그 무엇보다 한 아이의 엄마로서 아이가 힘든 치료 과정을 잘 이겨낼 수 있도록 곁에서 지켜주어야 할 때라는 생각에 어렵게 내린 결정이니,

모든 분들께서 너그러운 마음으로 이해해 주시기를 간곡히 부탁드립니다.

저를 그리고 12시에 만납시다를 아끼고 사랑해 주신 여러분들께 다시 한 번 진심으로 죄송하고 늘 사랑한다는 말씀을 전하며,

누구보다 간절하게 여러분과 건강한 마음과 모습으로 인사드릴 그날을 기다리겠습니다. 여러분도 그래 주신다면 정말 감사하겠습니다.

우리 다시 12시에 만납시다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com