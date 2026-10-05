"더 잘할 걸, 아쉬움 가득" 김소현, 故안판석 유작 '연애박사' 첫방 앞두고 고백

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 김소현이 고(故) 안판석 감독의 유작 '연애박사' 첫 방송을 앞두고 고인을 향한 그리움을 전했다.

김소현은 5일 자신의 SNS에 "ENA '연애박사'가 오늘 첫방송 합니다!"라며 장문의 글을 게재했다.

김소현은 "처음 대본 받았을 때의 긴장과 촬영할 때의 고민들, 함께 울고 웃었던 순간들 모든 게 생생히 스쳐 지나갑니다"라며 작품을 준비했던 시간을 떠올렸다.

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이어 "존경하는 故 안판석 감독님께 듣고 배운 모든 것 평생 잊지 않겠습니다"라며 "늘 그렇듯 조금 더 잘할 걸 더 잘 해내야 했다는 아쉬움이 가득하지만, 이 또한 감독님은 그대로가 좋다고 해주실 거 같아 더욱 아쉽고 그립습니다"라고 애틋한 마음을 드러냈다.

또한 "모든 감독님과 스태프, 배우들이 최선을 다한 연애박사 저도 감사한 마음으로 첫방송 보도록 하겠습니다"라며 작품을 향한 애정을 전했다. 그러면서 "매주 월화 밤 10시 ENA '연애박사'로 찾아뵐게요. 많은 관심과 사랑 부탁"이라고 덧붙였다.

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함께 공개한 사진에는 '연애박사' 대본 리딩 현장의 모습이 담겼다. 사진 속 김소현과 추영우는 물론 고 안판석 감독까지 밝은 미소를 짓고 있어 당시 현장의 화기애애한 분위기를 짐작하게 했다.

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이날 첫 방송되는 '연애박사'는 고등학교 시절 수영선수였지만 병으로 한쪽 다리를 잃은 박사과정생 박민재(추영우 분)와 진로를 잃고 방황하다 새로운 길에 들어선 석사과정생 임유진(김소현 분)의 로맨스를 그린 작품이다.

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연출을 맡은 고 안판석 감독은 지난 8월 뇌출혈 투병 끝에 향년 64세로 세상을 떠났다. '연애박사'는 고인이 연출한 유작으로, 첫 방송을 앞두고 작품을 향한 관심과 함께 고인을 향한 애틋한 추모의 마음도 이어지고 있다.

jyn2011@sportschosun.com