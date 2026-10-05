“‘암살자(들)’, 박정희·육영수 모욕 지점 못 찾아”..소재원, 옹호 나섰다

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[스포츠조선 박아람 기자] 영화 '암살자(들)'을 둘러싸고 역사 왜곡 논란이 이어지는 가운데, 영화 '소원'의 원작자인 소재원 작가가 작품에 대한 자신의 생각을 밝혔다.

소재원 작가는 5일 허진호 감독의 '암살자(들)'을 직접 관람한 뒤 SNS를 통해 영화에 대한 평가와 최근 불거진 논란에 관한 입장을 전했다.

소재원 작가는 영화를 본 뒤 작품이 박정희 전 대통령과 육영수 여사를 모욕적으로 다뤘다는 주장에 의문을 나타냈다. 그는 "영화관을 빠져나오는 순간, 조용히 생각을 정리해야겠다는 마음은 사라졌다. 나는 이 영화가 박정희 대통령과 육영수 여사님을 모욕했다고 여겨지는 지점을 전혀 찾지 못했기 때문"이라고 적었다.

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이어 역사적 사건을 영화로 재해석하는 과정에서 어느 정도의 창작까지 허용될 수 있는지를 되물었다. 소재원 작가는 "역사를 바탕으로 이 정도의 창작도 허용되지 않는다는 것인가? 대체 논란의 중심에 있는, 입에 담기도 힘든 박정희 대통령님에 대한 루머는 영화 속 어느 흐름과 장면에 있단 말인가"라고 반문했다.

그가 공개적으로 의견을 밝힌 데에는 영화 자체에 대한 아쉬움보다는 사실과 다른 소문으로 작품이 평가절하되는 상황에 대한 우려가 컸다. 소재원 작가는 창작자의 입장에서 영화에 대한 논란을 직접 확인한 뒤 자신의 생각을 전하고 싶었다는 취지로 설명했다.

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영화에 대한 평가는 상당히 긍정적이었다. 소재원 작가는 "배우들의 연기와 감독의 연출은 어떤 흠결도 찾지 못할 만큼 완벽했다. 이제 허진호라는 이름이 거장이라 불려도 어색하지 않다는 것을 증명한 작품이었다"고 극찬했다.

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다만 영화의 완성도와 별개로 제작 과정에서 아쉬웠던 부분이 있었다고 짚었다. 실화를 바탕으로 작품을 만들어온 자신의 경험을 소개하며, 실제 사건을 다룰 때는 작품에 등장하는 인물이나 사건의 영향을 받는 사람들을 고려해야 한다는 취지의 주장을 펼쳤다.

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소재원 작가는 자신이 과거 '소원'을 집필했던 당시를 예로 들었다. 작품을 세상에 공개하기 전에 아동 성범죄 피해자 가족들을 직접 만나 원고를 보여주고, 작품 내용이 아이에게 상처가 될 수 있다면 작품 자체를 포기하겠다고 약속했다는 것이다.

가습기 살균제 참사를 소재로 한 영화 '공기살인'을 작업할 때도 피해자 단체를 직접 찾아갔으며, 영화가 공개된 이후에는 피해자와 유가족을 먼저 초청했다고 설명했다.

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이 같은 경험을 바탕으로 소재원 작가는 '암살자(들)' 역시 역사적 사건과 관련된 사람들에게 먼저 작품의 취지와 의도를 설명하는 과정이 있었다면 논란이 지금보다 줄어들 수 있었을 것이라는 아쉬움을 나타냈다.

소재원 작가는 "만약 감독님이나 제작사 측도 살아남은 사람들에 대한 예의를 우선했더라면, 이렇듯 완벽한 작품에 논란이 생길 수 있었을까. 지금이라도 역사 속에 살아남은 사람들을 찾아가 진심을 전했으면 한다"고 밝혔다.

허진호 감독과 제작사를 향해서는 "역사 속 페이지에 기록된 비극을 마주하고 겪은 가족들이 살아가고 있다. 가장 먼저 그분들에게 역사에 대한 깊은 이해와 위로, 작품에 대한 순수성을 알려야 한다. 그게 바로 살아남은 이들에 대한 우리의 예의다"라고 당부했다.

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소재원 작가가 언급한 '살아남은 이들'은 박정희 전 대통령과 육영수 여사의 유가족만을 의미하는 것은 아니었다.

그는 "역사는 특정인의 것이 아니다. 그 역사에서 살아남고 살아온 이들이 꼭 박정희 대통령과 육영수 여사님의 가족들만은 아니다. 당시 역사의 곁에 있던 모든 이들이 바로 살아남은 자(들)이다"라고 설명했다.

이어 역사적 사건을 경험했거나 그 시대를 살아온 사람들이 함께 영화를 바라본다면 단순히 과거를 재현하는 데 그치지 않고, 세대 간 이해를 넓히는 작품이 될 수 있다는 기대도 나타냈다.

소재원 작가는 "그 모든 분이 함께 이 영화를 본다면 이 작품은 단순히 과거의 역사를 창작한 영화에 머무르지 않았을 것이다. 새로운 미래를 제시하는 '시대를 만들어가는 훌륭한 영화'로 남겨질 것"이라고 강조했다.

한편 '암살자(들)'은 1974년 8월 15일 발생한 육영수 여사 피격 사건을 소재로 사건의 배경과 의혹을 따라가는 작품이다.

tokkig@sportschosun.com