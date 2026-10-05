박성광♥이솔이, 이혼설 부인하더니..KCM 결혼식 함께 참석 "행복하게 잘사세요"

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[스포츠조선 김소희 기자]개그맨 박성광과 아내 이솔이 부부가 가수 KCM(본명 강창모)의 결혼식에 참석해 축하를 전했다.

박성광은 지난 4일 자신의 계정에 "창모야 행복해라!!!"라는 글과 함께 KCM의 결혼식 현장을 담은 영상을 공개했다.

공개된 영상에는 턱시도를 차려입은 KCM이 버진로드를 걸어 입장하는 모습이 담겼다. 긴장한 듯한 표정으로 천천히 발걸음을 옮기던 KCM은 하객들의 뜨거운 환호를 받으며 버진로드를 걸었다. 이어 자신을 위해 결혼식장을 찾아준 하객들을 향해 허리를 숙여 감사의 인사를 전하며 고마운 마음을 표현했다.

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같은 날 박성광의 아내 이솔이 역시 결혼식 현장의 모습을 공개하며 KCM 부부에게 따뜻한 축하를 보냈다.

이솔이는 KCM과 아내 방예원이 결혼식에서 입맞춤을 나누는 순간을 직접 촬영해 게재했다. 사진과 함께 "앞으로도 행복하고 예쁘게 잘 사세요오..♥"라고 적으며 두 사람의 앞날을 응원했다. 이어 KCM 부부의 모습을 바라보며 "아름다워...♥♥♥"라고 감탄을 표하기도 했다.

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특히 이날 결혼식은 KCM과 방예원에게 더욱 뜻깊은 자리였다. 두 사람은 오랜 시간 함께 가정을 꾸려왔지만 여러 사정으로 인해 뒤늦게 결혼식을 올리게 됐기 때문이다.

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KCM과 방예원은 지난 2012년 교제 당시 첫째 딸을 얻었다. 하지만 KCM의 군 복무와 사업 실패 등의 사정으로 당시 결혼식을 올리지 못했다. 이후 두 사람은 2022년 정식으로 혼인신고를 하며 법적으로 부부가 됐고, 같은 해 둘째 딸을 품에 안았다. 여기에 지난해에는 셋째 아들까지 태어나며 세 아이의 부모가 됐다. 오랜 시간 서로의 곁을 지켜온 두 사람은 세 아이와 함께 가정을 꾸린 끝에 마침내 결혼식을 올리며 부부로서 새로운 시작을 다시 한번 기념하게 됐다.

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이처럼 특별한 의미가 담긴 KCM의 결혼식에는 박성광과 이솔이 부부를 비롯해 가까운 지인들이 참석해 두 사람의 앞날을 축복했다. 오랜 기다림 끝에 맞이한 결혼식인 만큼 현장에는 축하와 응원이 이어졌고, 박성광과 이솔이 역시 직접 현장을 찾아 KCM 부부에게 따뜻한 축하를 건네며 기쁨을 함께 나눴다.

한편 박성광과 이솔이는 지난 2020년 결혼했으며 SBS '동상이몽2 - 너는 내 운명' 등을 통해 신혼부부 일상을 공개하며 많은 응원을 받았다. 하지만 이솔이는 여성암 투병 사실을 직접 고백하며 자신의 투병 과정을 공개한 바 있다. 당시 수술과 항암치료를 받았다고 밝히며 치료 과정을 솔직하게 전했고, 이를 접한 팬들과 대중으로부터 많은 응원과 격려를 받았다. 최근에는 이솔이가 SNS에 의미심장한 글을 남기면서 일각에서 박성광과의 이혼설이 불거지기도 했다. 이에 이솔이는 직접 해명하며 해당 의혹을 일축한 바 있다.

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김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com