이경실, 딸 손수아 '연예인 자녀 혜택'에 선그었다 "개뿔도 없어, 오디션 보고 배우활동中"

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[스포츠조선 김소희 기자] 코미디언 이경실이 딸이자 배우 겸 모델로 활동 중인 손수아의 근황을 전하며 연예계 활동에 대한 솔직한 이야기를 털어놨다.

5일 방송된 KBS Cool FM '박명수의 라디오쇼'에는 코미디언 이경실이 게스트로 출연했다.

이날 이경실은 최근 유튜브를 통해 활발하게 활동하고 있는 근황을 전했다. 조혜련과 함께 '신여성' 채널을 운영하고 있는 그는 "조혜련이랑 '신여성'이라는 채널을 한다. 얼마 전에 박명수 씨가 출연해서 힘을 실어줬다"라며 박명수에게 고마운 마음을 전했다.

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이어 딸 손수아와 함께하고 있는 또 다른 유튜브 채널 '우리 엄마 이경실'에 대해서도 소개했다. 모녀가 함께 여행을 다니는 모습 등을 담은 콘텐츠로, 딸의 시선에서 바라본 이경실의 일상을 보여주는 채널이다.

이경실은 "'우리 엄마 이경실'에 대해 많은 분들이 딸하고 여행 다니는 엄마를 보면서 힐링이 되는 프로그램이라고 하더라. 대리 힐링이 되고 대리 위안이 된다고 하더라. 많이 구독 좀 해달라"라고 당부했다.

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이에 박명수는 "따님도 배우지 않냐. 엄마 닮았다"라며 손수아의 근황을 물었다.

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손수아는 배우 겸 모델로 활동하며 꾸준히 연기 경력을 쌓고 있다. 이에 이경실은 딸의 최근 활동을 직접 소개하며 "딸도 배우다. 중간중간 드라마도 찍었다. 지금은 연극 '사랑해 엄마'에 하고 있고 연극 '유추프라카치아'를 며칠 전부터 하고 있다. 또 11월에는 뮤지컬을 한다. 걔도 열심히 사는 아이다"라고 설명했다.

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특히 이경실은 딸이 자신의 유명세로 인해 연예계에서 특혜를 받고 있다는 시선에 대해서는 강하게 선을 그었다.

이경실은 "이경실 딸이라고 혜택 보는 거 개뿔도 없다. 그런 것 좀 오해 안 했으면 좋겠다. 요즘은 모든 게 다 오디션이다"라고 힘주어 말했다.

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유명 코미디언의 딸이라는 이유만으로 손수아의 활동이 쉽게 이뤄지는 것은 아니라는 점을 강조한 것. 이경실은 딸이 자신의 이름에 기대기보다 오디션 등을 거치며 스스로 배우로서 길을 만들어가고 있다는 점을 거듭 강조하며 딸을 향한 애정과 응원을 드러냈다.

한편 손수아는 2016년 SBS 슈퍼모델 선발대회를 통해 연예계에 데뷔했다. 이후 모델 활동을 비롯해 배우로도 활동 영역을 넓혔으며, 요크 주립대에서 연극영화학을 전공했다. 최근에는 드라마와 연극, 뮤지컬 등 다양한 무대를 오가며 배우로서 입지를 다지고 있다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com