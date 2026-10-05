"오해 없어야" '최고기♥' 이주은, 전처 유깻잎과 통화..신혼집 이사 상의

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[스포츠조선 이게은기자] 유튜버 최고기 예비신부 이주은이 최고기의 전처 유튜버 유깻잎과 이사 문제를 상의해 눈길을 끌었다.

4일 최고기의 유튜브 채널 '최고기'에는 '제주 살기 좋아요...? 제주 신혼집 구하기!'라는 제목의 영상이 공개됐다.

최고기는 결혼을 앞두고 예비신부 이주은과 신혼집을 보러 갔다. 최고기는 "수원에서 집을 봤는데 매물이 없고 너무 비싸졌다. 모은 돈으로 집을 마련하려고 한다. 이리저리 둘러보다가 제주도를 보고 있다"라고 알렸다.

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이어 이주은에게 "혹시 제주도 살게 되면 내가 잘 하겠다. 제주도에는 주은 씨 가족들도 있고 좋다"라고 말했고, 이주은은 "엄마가 쌀 걱정은 하지 말라고 했다"라며 웃었다.

제주에도 집을 보고 온 후 이주은은 "감사합니다"라며 유깻잎과 통화를 해 눈길을 끌었다. 이주은은 통화 내용을 묻는 최고기에게 "만약 제주도 갔을 때 어떻게 하면 좋을지 그런 이야기를 했다. 같이 공유되면 오해가 안 생기고 좋지 않나. 그게 맞다고 생각한다. 엄마가 알아야 되는 부분들이 있다. 그래서 어떻게 할지 상의해 봤다"라고 알렸다. 최고기는 유깻잎의 반응도 물었고 이주은은 "딸 솔잎이만 좋으면 좋다고 하더라"라고 말했다.

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한편 최고기는 2016년 유깻잎과 결혼, 슬하에 딸 솔잎 양을 뒀지만 2020년 이혼했다. 딸은 최고기가 양육 중이며 자신의 유튜브 채널 PD 이주은과 재혼을 앞뒀다.

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joyjoy90@sportschosun.com