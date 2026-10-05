에릭남, 16일 정규 4집 발매.."이것이 외로움인지" 예고 눈길

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이게은기자] 가수 에릭남이 자신의 내면을 담은 정규 4집으로 돌아온다.

에릭남은 오는 16일 오후 1시 각종 온라인 음원사이트를 통해 정규 4집 'Confessions of a Lonely Heart'(컨페션스 오브 어 론리 하트)를 발매한다.

앞서 에릭남은 공식 SNS에 공개된 발매 예고 영상으로 먼저 눈길을 끌었다. 그는 한강 수변공원과 길가 벤치 등 고요한 도심 속 풍경을 배경으로 혼자만의 시간을 보내는 모습으로 궁금증을 유발했다.

Advertisement

영상 속 내레이션을 통해 에릭남은 "밤중에 깨어나 어둠 속을 바라보며 내 숨소리를 듣곤 한다. 머릿속의 소음과 귓속의 이명이 사라지지 않는다"라고 말을 건넸다. 이어 "요즘은 음악을 들을 수 없다. 모든 노래가 누군가만을 위해 쓰인 사랑 노래처럼 들린다"며 팟캐스트와 뉴스, 기상보도로 소리를 채우는 일상을 공유했다.

특히 에릭남은 "이것이 외로움인지, 아니면 금방이라도 무너져 내릴 것 같은 상태인지 모르겠다"면서 "나에게 마음이 아플 만큼의 감정을 느끼게 하고, 눈물을 흘리게 할 단 한 번의 온기나 누군가가 필요한 것일지도 모른다"는 진솔한 내면의 고백을 전했다.

Advertisement

올해 싱글 'How the Fire Started'(하우 더 파이어 스타티드), 'Miss Me More'(미스 미 모어), 'Someday'(썸데이)를 발표하며 꾸준히 신곡을 선보인 에릭남은 이번 정규 4집으로 한층 진솔한 이야기와 완성도 높은 음악을 들려줄 예정이다. 발매 예고 영상에 드러난 에릭남의 쓸쓸하면서도 솔직한 정서가 이번 신보에 어떻게 담길지 궁금증이 모인다.

Advertisement

최근 에릭남은 종합 엔터테인먼트사 올마이애닉도츠(all my anecdotes)와 전속 계약을 체결하고 음악, 방송, 영화 등 여러 분야에서 활발한 활동을 이어오고 있다. 미국 피콕 채널의 서바이벌 프로그램 '더 트레이터스 4'에서 최종 3위에 올랐으며, 애니메이션 영화 '아바타 아앙: 더 라스트 에어벤더'(Avatar Aang: The Last Airbender) 성우 참여와 영화 '케이팝: 더 데뷔'(K-Pop: The Debut) 출연을 확정했다.

Advertisement

또한 에릭남은 미국 로스앤젤레스 그래미 뮤지엄의 클라이브 데이비스 시어터에서 '스포트라이트: 에릭남'(Spotlight: Eric Nam) 공연을 성공적으로 마쳤으며, '2026 MTV 비디오 뮤직 어워즈'(2026 MTV VMA)에도 참석했다. 지난 3일에는 서울어린이대공원에서 열린 '2026 아트포레스트페스티벌' 무대에 올라 관객들과 호흡했다.

한편 에릭남의 정규 4집 'Confessions of a Lonely Heart'는 오는 16일 오후 1시 각종 온라인 음원사이트를 통해 만나볼 수 있다.

Advertisement

joyjoy90@sportschosun.com