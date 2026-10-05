[공식]에릭남, 정규 4집으로 16일 컴백…깊어진 외로움 고백

사진제공=올마이애닉도츠

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[스포츠조선 정빛 기자] 싱어송라이터 겸 배우 에릭남이 외로운 내면의 고백을 담은 정규 4집으로 돌아온다.

에릭남은 오는 16일 오후 1시 각종 온라인 음원사이트를 통해 정규 4집 '컨페션스 오브 어 론리 하트(Confessions of a Lonely Heart)'를 발매한다.

컴백에 앞서 공개된 발매 예고 영상에는 신보를 관통하는 쓸쓸한 정서가 담겼다. 에릭남은 한강 수변공원과 길가 벤치 등 고요한 도심을 배경으로 홀로 시간을 보내며 자신의 내면을 담담하게 털어놨다.

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영상 속 에릭남은 "밤중에 깨어나 어둠 속을 바라보며 내 숨소리를 듣곤 한다. 머릿속의 소음과 귓속의 이명이 사라지지 않는다"고 고백했다. 이어 "요즘은 음악을 들을 수 없다. 모든 노래가 누군가만을 위해 쓰인 사랑 노래처럼 들린다"며 음악 대신 팟캐스트와 뉴스, 기상보도로 적막을 채우는 일상을 전했다.

특히 "이것이 외로움인지, 아니면 금방이라도 무너져 내릴 것 같은 상태인지 모르겠다"며 "나에게 마음이 아플 만큼의 감정을 느끼게 하고, 눈물을 흘리게 할 단 한 번의 온기나 누군가가 필요한 것일지도 모른다"고 말해 이번 앨범에서 풀어낼 이야기에 궁금증을 높였다.

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에릭남은 올해 싱글 '하우 더 파이어 스타티드(How the Fire Started)', '미스 미 모어(Miss Me More)', '섬데이(Someday)'를 잇달아 발표하며 음악 활동을 이어왔다. 이번 정규 4집에서는 앞서 발표한 곡들과 함께 보다 솔직하고 깊어진 음악적 이야기를 들려줄 전망이다.

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최근에는 종합 엔터테인먼트사 올마이애닉도츠(all my anecdotes)와 전속계약을 체결하고 음악뿐만 아니라 방송과 영화 등으로 활동 영역을 넓히고 있다. 미국 피콕 채널 서바이벌 프로그램 '더 트레이터스 4'에서 최종 3위에 올랐으며, 애니메이션 영화 '아바타 아앙: 더 라스트 에어벤더(Avatar Aang: The Last Airbender)' 성우와 영화 '케이팝: 더 데뷔(K-Pop: The Debut)' 출연을 확정했다.

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글로벌 무대에서도 활발한 행보를 이어가고 있다. 미국 로스앤젤레스 그래미 뮤지엄 클라이브 데이비스 시어터에서 '스포트라이트: 에릭남(Spotlight: Eric Nam)' 공연을 열었고, '2026 MTV 비디오 뮤직 어워즈(2026 MTV VMA)'에도 참석했다. 지난 3일에는 서울어린이대공원에서 열린 '2026 아트포레스트페스티벌' 무대에 올라 국내 관객들과 만났다.

에릭남의 정규 4집 '컨페션스 오브 어 론리 하트'는 오는 16일 오후 1시 각종 온라인 음원사이트를 통해 공개된다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com