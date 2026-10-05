김우빈, '버블 중독→몰카찍는' 이광수에 분노 "내 사진 찍는지 몰라, 신고해야"

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[스포츠조선 김소희 기자]배우 이광수, 김우빈이 절친한 가수 도경수의 콘서트를 찾아 응원한 가운데, 뒤풀이 비하인드를 전했다.

이광수는 4일 자신의 SNS에 도경수의 콘서트를 관람한 인증 사진 여러 장을 게재했다.

공개된 사진 속 이광수는 절친한 김우빈과 나란히 앉아 공연을 관람하고 있는 모습. 두 사람은 편안한 분위기 속에서 공연을 즐기며 도경수의 무대를 응원했다.

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김우빈 역시 같은 날 자신의 SNS를 통해 콘서트 관람 인증샷을 공개하며 도경수와의 친분을 드러냈다. 세 사람의 오랜 우정이 콘서트 현장에서 다시 한번 빛을 발한 셈이다.

콘서트가 끝난 뒤에도 이들의 만남은 계속됐다. 이광수는 김우빈, 도경수와 함께 삼겹살을 먹으며 뒤풀이를 즐기는 모습을 공개했다. 공연을 함께 관람한 데 이어 식사까지 함께하며 편안한 시간을 보낸 것.

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특히 이광수다운 유쾌한 장면도 빠지지 않았다. 이광수는 '콩콩팜팜'을 통해 선보였던 '계산기로 결제자 정하기'를 이번에도 이어가 웃음을 자아냈다. 식사를 마친 뒤 누가 계산할지를 정하기 위해 계산기를 활용하는 모습이 공개되면서 두 사람의 남다른 케미가 고스란히 전해졌다.

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결국 이날의 결제자는 김우빈으로 결정됐다. 이광수는 김우빈이 직접 계산대 앞에 서서 결제하는 모습까지 공개하며 마지막까지 웃음을 안겼다. 콘서트 응원부터 삼겹살 뒤풀이, 계산기 게임까지 이어진 두 사람의 모습에서 연예계 대표 절친다운 편안하고 유쾌한 분위기가 엿보였다.

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하지만 결제까지 비하인드가 있었다. 김우빈은 팬 소통 플랫폼을 통해 "계산할 때 사진 찍는 줄도 몰랐다. 버블 올리려고 찍은 거다. 이거 신고 해야 되는 거 아니냐"라고 황당해 했다.

이어 "고깃집 내가 낸다고 했다. 근데 굳이 돌리자는 거다. 광수 형이 자기도 내고 싶다고"라며 "0 나왔다. 내가 냈다. 애초에 내가 낸다니까 굳이 돌리자고 해가지고 그냥 냈으면 기분이라도 좋지. 이건 뭐"라며 황당한 심경을 드러내 웃음을 더했다,

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한편 도경수는 10월 2일부터 4일까지 총 3일간 경기도 고양시 킨텍스 제1전시장 5홀에서 '2026-2027 DOH KYUNG SOO CONCERT TOUR DAY OFF IN SEOUL'을 개최했다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com