주병진, 한남대교서 사람 구한 사연.."조용히 다가가 끌어안아, 경찰에 인계" ('남겨서')

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[스포츠조선 이게은기자] 방송인 주병진이 과거 위태로운 상황에 놓인 한 남성을 구했던 일화를 털어놨다.

5일 tvN STORY '남겨서 뭐하게' 측은 '서로가 서로를 구출한 거죠. 한강 위에서 마주한 주병진과 한 남자'라는 제목의 선공개 영상을 게재했다.

주병진은 과거 힘들었던 시기를 떠올리며 "어둠이 보이기 시작할 때 새벽 한남대교에 간 적이 있다. 근데 어둠 속 난간에서 뭐가 움직이더라. 어떤 사람이 신발을 가지런히 벗어놓고 난간에 걸터앉아 팔을 흔들고 있었다. 여차하면 떨어지는 거다"라고 말했다.

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주병진은 조용히 다가가 그 남성을 끌어안고 난간에서 내려오게 했다고. 주병진은 "뭐 하시는 거냐고 했더니 통곡하더라. 약 봉투 같은 것도 있었다. 포장마차에 가서 술을 한 잔을 하면서, 나도 비슷한 입장에서 갔지만 약한 마음 갖지 말라고 했다. 나답지 않게 교훈도 했다"라며 극단적 선택을 시도했던 남성을 위로했다고 전했다.

이후 주병진은 그 남성이 다시 한강으로 갈지 모른다는 마음에 경찰을 불러 인계했다고. 이영자는 "누가 누구를 구출한 거냐"라고 물었고 주병진은 "서로를 구출한 것"이라며 옅은 미소를 지었다.

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joyjoy90@sportschosun.com