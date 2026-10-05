'싱글맘' 지연수, '우이혼' 출연후 악플에 안정제까지 "잠 못잘 정도로 힘들었다"(연수롭다)

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[스포츠조선 김소희 기자] 방송인 지연수가 과거 악플로 힘들었던 시간을 떠올리며 달라진 현재의 마음을 전했다.

5일 유튜브 채널 '지연수의 연수롭다'에는 "제주도 선물 당첨자 발표!!! 꼭 확인하세요~"라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 지연수가 절친한 유수경 기자와 함께 이야기를 나누며 자신의 유튜브 채널을 통해 팬들과 소통하는 모습이 담겼다.

이날 지연수는 구독자들을 위한 이벤트 당첨자를 추첨하기에 앞서 설레면서도 긴장된 마음을 드러냈다.

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지연수는 "오늘 댓글이랑 구독자명을 추첨해준다고 했지 않냐. 그래서 뽑으려고 하는데 살짝 무섭다"라고 말했다.

이에 제작진이 "5일 만에 1100개 댓글이 달렸다"고 전하자 지연수는 깜짝 놀라며 "이게 실화냐고. 감사하다. 나 이렇게 반응이 좋을지 몰랐다"라며 감격했다.

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특히 지연수는 과거와 달라진 댓글 분위기를 언급하며 악플로 인해 힘겨웠던 시간을 털어놨다.

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그는 "사실 난 그동안 댓글을 못 읽었다. 댓글을 보려면 진정할 수 있는 안정제를 먹어야 될 만큼이었다. 내게 너무 무섭고 힘든 일이었다"라고 고백했다.

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댓글을 확인하는 것 자체가 큰 부담이었던 과거를 회상한 것. 하지만 자신이 직접 만든 유튜브 채널인 만큼 이번에는 피하지 않고 정면으로 마주해보기로 했다고.

지연수는 "쉽지 않은 도전이었다. 내 유튜브니까 '이겨내야지'라는 마음으로 봤는데 요즘에는 솔직히 댓글을 기다리는 시간도 있다. 예전엔 잠을 못 잘 정도로 힘들었는데 요즘은 하루가 즐거운 느낌이다"라고 말했다.

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과거에는 댓글 하나를 확인하는 것조차 두려웠지만, 이제는 자신을 향한 응원과 위로의 메시지를 기다리게 됐다는 것. 오랜 시간 마음고생을 겪었던 지연수에게 팬들의 따뜻한 반응은 큰 힘이 된 것으로 보인다.

이후 지연수는 자신의 채널에 달린 댓글을 직접 읽어보는 시간을 가졌다. 응원과 위로가 담긴 댓글이 이어지자 지연수는 연신 감사한 마음을 드러냈다.

지연수는 "너무 감사하다. 댓글 1100개가 달린 게 다 이런 내용이더라. '이런 날이 나에게도 오는구나' 싶어서 안 믿긴다. 내가 이걸 읽으면서 너무 좋지만 우리 엄마가 얼마나 좋을지 싶다"라고 말했다.

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자신뿐만 아니라 곁에서 함께 마음고생을 했던 가족을 떠올리기도 했다.

제작진이 "가족 분들에게 연락은 왔냐"고 묻자 지연수는 "절대 언급 안 하신다. 왜냐하면 예전에 힘든 일을 겪으면서 내가 스트레스 받을까 봐 모른 척 해주셨다. 지금 상황도 묵묵히 지켜주시는 것 같다"라고 전했다.

영상 말미에는 오랜 시간 지연수의 곁을 지켜주며 꾸준히 응원해온 팬의 댓글이 등장했다. 오랜 시간 인연을 이어온 팬의 진심 어린 메시지를 읽던 지연수는 결국 눈물을 보였다.

이를 지켜보던 유수경 기자는 "유튜브를 정말 잘한 것 같다. 안 했으면 언니가 어떤 사람인지도 모를 거 아니냐"라고 지연수를 위로했다.

제작진 역시 "마음을 전할 수단이 없었을 뿐 다들 응원하고 있었던 것 같다"라고 말했다.

악플로 인해 댓글을 읽는 것조차 두려웠던 지연수에게 유튜브는 자신의 이야기를 직접 전하고, 그동안 닿지 못했던 사람들의 진심을 확인할 수 있는 새로운 소통 창구가 됐다. 이제는 댓글을 피하는 대신 기다리게 됐다는 지연수의 고백이 그가 지나온 시간과 현재의 변화를 고스란히 보여줬다.

한편 지연수는 2014년 그룹 유키스 출신 일라이와 결혼, 슬하에 아들 민수 군을 뒀지만 2020년 이혼했다. 지연수는 홀로 아들을 양육 중이며, 일라이는 최근 재혼해 화제를 모았다.