‘90kg→51kg’ 김다예, 3kg 찌고 얼굴 퉁퉁 붓더니.."야식 끊고 급찐급빠 성공"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이게은기자] 개그맨 박수홍 아내 인플루언서 김다예가 퉁퉁 부은 얼굴에 충격, 3일 급찐급빠 다이어트에 돌입했다.

5일 '박수홍 행복해다홍' 유튜브 채널에는 '다시 살찐 엄마..육아하면서 다이어트 시작 재이랑 운동하는 하루'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 김다예는 잔뜩 부은채로 등장해 눈길을 끌었다. 그는 "90kg에서 51kg까지 감량한 재이 엄마에게 어떤 일이 있었나. 아침에 얼굴을 보는데 (살이) 두둑한 친구가 나타났다. 송편과 전이 배에 저장됐다"라며 추석 연휴에 살이 쪘다고 말했다. 이어 "턱살과 뱃살을 다시 관리해야 한다. 3~4kg 정도 찐 것 같다"라며 체중계에 올랐고, 54kg를 확인한 그는 3일 급찐급빠 다이어트에 돌입했다.

Advertisement

김다예는 공복에 유산균을 챙겨 먹으며 "그동안 챙겨 먹지 않은 걸 반성한다"라며 후회했고 식단 관리와 운동에 집중했다. 엘리베이터 대신 계단도 이용, 일상 속에서도 꾸준히 움직이려 노력했다.

3일 후 몸무게는 52.5kg이었다. 김다예는 야식을 참은 것이 감량에 큰 도움이 됐다며 "저는 살쪄 본 적이 있기 때문에 특히 조심해야 한다"고 말했다. 혈당을 관리하며 식단을 조절했고, 딸 재이와 산책을 나가는 등 육아도 다이어트에 도움이 됐다고 전했다.

Advertisement

한편 박수홍은 지난 2021년 23세 연하 김다예와 결혼했으며 2024년 득녀했다.

Advertisement

최근 가족 여행을 위해 괌 항공기에 탑승했으나 딸의 심한 울음을 이유로 탑승 포기와 탑승을 번복해 출발이 지연, 논란에 휩싸였다. 박수홍은 "당시 탑승하자마자 착석하지 못할 정도로 아이가 울어 당황한 나머지 미숙한 판단을 했다. 전적으로 항공관련 절차에 대한 저의 무지함으로 일어난 일이며 그 어떤 변명의 여지도 없다"며 사과했다.

Advertisement

joyjoy90@sportschosun.com