"췌장·십이지장 수술했는데.." 고현정, 야윈 근황에 외모 지적→응원 쇄도 [SC이슈]

사진=아이즈매거진 공식 인스타그램

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 고현정이 야윈 모습으로 행사장에 등장하자, 일부 선을 넘는 외모 지적이 이어졌다. 그러자 고현정의 건강 상태를 설명하는 댓글이 주목받으며 응원이 쏟아졌다.

4일 패션&라이프스타일 웹 매거진 '아이즈매거진' SNS에는 고현정이 한 명품 행사장에 참석한 영상이 공개됐다.

고현정은 매듭 디테일이 더해진 미니 원피스에 스터드 힐을 매치, 세련된 스타일로 행사장에 등장했다. 특유의 우아한 비주얼이 돋보인 가운데, 한층 야윈 모습과 가늘어진 다리가 눈길을 끌었다. 휘청인 모습도 포착됐다. 체중이 크게 줄어든 모습에 우려의 목소리가 나온 한편, "징그럽다", "AI 같다", "안예쁘다", "마운자로 맞나", "늙어 보인다" 등 다소 선을 넘는 지적도 나왔다.

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그러자 고현정의 수술 이력을 알리며 응원하는 댓글이 좋아요 3000개 이상을 받아 눈길을 끌었다. 글쓴이는 "고현정 씨는 십이지장과 췌장에 이상이 생겨 큰 수술을 받았고 그로 인해 현재도 치료 받고 관리 중이라고 한다. 다이어트가 아닌 수술로 인한 후유증이라고 직접 입장도 밝혔다. 가장 속상한 건 당사자일 텐데, 상처를 남길 수 있는 말은 삼가야 하지 않을까요. 건강한 모습으로 오래 볼 수 있기를 바란다"라고 적었다. 대댓글을 남긴 누리꾼들은 "설명 감사하다. 이 댓글은 고정이 필요할 듯", "좋은 정보. 빨리 쾌차하길", "감사하다. 댓글 안 보고 영상만 봤다면 오해했을 것 같다"라며 고현정에게 응원을 보냈다.

사진=강민경 유튜브

고현정은 지난 5월 가수 다비치 강민경의 유튜브 채널을 통해 건강 상태에 대해 밝힌 바 있다. 그는 2020년 응급수술을 받았다면서 "십이지장, 췌장을 연결하는 부위를 봉합했다. 위도 문제가 있었고 복합적이었다. 그 후 약을 잘 먹으며 건강 유지를 했지만, 2024년 큰 스트레스를 받으면서 쓰러졌다"라고 설명했다.

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이어 "사람들이 제게 기운이 없다고 하시는데, 진짜 기운이 없다. 먹는 게 좋았는데 잘 안 들어간다. 김밥도 너무 좋아하지만 두세 알 먹는다. 먹으면 무슨 일이 날까봐 너무 무섭다. 뭘 먹어서 배가 아픈 게 너무 싫다"라며 건강 문제로 마음대로 먹을 수 없는 고충을 토로했다. 또 "저보고 다이어트를 심하게 한다고 생각하시는데 건강이 왔다 갔다 하는 순간에 어떻게 다이어트를 하겠나. 진짜 아니다"라며 속상한 심경도 전했다.

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한편 고현정은 차기작으로 영화 '당신의 과녁'에 출연한다.

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joyjoy90@sportschosun.com