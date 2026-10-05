김보성, 알고보니 시각장애로 군 면제.."사지 멀쩡한데 왜 안 가냐 오해받아"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 김보성이 병역면제에 얽힌 오해를 다시금 언급, 시각장애 6급을 증명하는 복지카드까지 공개했다.

5일 김보성의 유튜브 채널에는 '나무위키에 적힌 김보성의 이야기, 본인에게 직접 물어봤습니다'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 김보성은 온라인 정보 사이트 '나무위키'를 통해 자신의 프로필과 정보를 살펴보는 시간을 가졌다. 김보성은 병역면제라고 적힌 내용을 보자, "제가 시각장애 6급이라서 군대가 면제됐는데, 이것 때문에 이슈가 있었다"라며 "사지가 멀쩡해 보이는데 왜 군대에 안 가냐"는 오해를 받았다고 했다. 이어 "눈이 안 좋아서 못 갔다는 걸 방송에서 한방에 오픈해서 오해가 풀렸다"라고 덧붙였다.

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김보성은 또 "격투기를 하면서 잘 보이는 눈이 또 안와골절이 됐다. 왼쪽 눈이 안 보인다는 걸 대중이 한 번 더 알게 됐다. 지금도 많은 분들이 거의 아시지 않을까 싶다"라고 설명했다.

그는 "원래 특전사를 지원했는데 계속 떨어져서 너무 슬펐다. 그래서 병영 체험 프로그램을 다 찍었다"라며 자신의 복지카드도 공개했다.

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한편 김보성은 1998년 7세 연하 비연예인 연인과 결혼했으며 슬하에 두 아들을 뒀다.

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joyjoy90@sportschosun.com