소유, '삼전닉스 수익금'으로 마련한 초호화 자가.."평수 커 이모님이 주 2회 청소해줘"

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[스포츠조선 이게은기자] 그룹 씨스타 출신 가수 소유가 넓은 집을 관리하기 위해 청소 도우미의 도움을 받는다고 밝혔다.

5일 소유의 유튜브 채널 '소유기'에는 '청소하라고? 나 방금 일어났는데..? 소유의 집 청소 꿀템 소개'라는 제목의 영상이 공개됐다.

소유는 "저번에 청소 꿀팁을 알려드렸더니 반응이 괜찮았나 보다. 그랬더니 제작진이 다짜고짜 청소 콘텐츠를 찍자고 했다. 일어난 지 얼마 안 됐는데.."라며 비몽사몽한 상태로 집 청소에 돌입했다.

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이어 "현관이 깨끗해야 재물복이 좋다고 하더라"라며 먼저 현관을 청소했다. 그는 "청소 이모님이 주 2회 청소해 준다. 집 평수가 넓다 보니 하루에 하시기 힘들어서 나눠서 할 때가 있다. 눈에 보이는 건 제가 직접 하기도 한다"라고 말했다.

천국의 계단 머신과 폼롤러, 밴드 등이 갖춰진 홈트방을 지나 화장실 청소에도 나섰다. 소유는 "집 평수가 크니까 이모님 혼자 하시기 힘들 수 있다. 자잘자잘하고 내 눈에 거슬리는 건 내가 한다"며 다시금 직접 청소하는 이유를 설명했다.

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한편 소유는 10년 전 투자한 주식 수익금이 새 집을 마련하는 데 큰 도움이 됐다고 밝혀 화제를 모았다. 소유는 "10년 전쯤 주식 공부를 해보자는 생각으로 삼성전자와 SK하이닉스 주식에 1억 원 정도를 넣어뒀다. 이사할 시기가 됐을 때 엄마가 주식 이야기를 꺼냈고, 이 수익금 덕분에 새 집으로 이사할 수 있었다"고 밝혔다.

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joyjoy90@sportschosun.com