양육비 고작 85만원이라더니..지연수, 곰탕집 알바 그만뒀다 "이력서 넣는 중"(연수롭다)

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[스포츠조선 김소희 기자] 방송인 지연수가 곰탕집을 퇴사한 근황을 전하며 부상으로 인해 일을 그만두게 된 사연을 털어놨다. 쉽지 않은 상황에서도 새로운 아르바이트를 알아보며 다시 일할 준비를 하고 있다고 밝혔다.

5일 유튜브 채널 '지연수의 연수롭다'에는 "제주도 선물 당첨자 발표!!! 꼭 확인하세요~"라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 지연수가 절친한 유수경 기자와 함께 이야기를 나누며 자신의 유튜브 채널을 통해 팬들과 소통하는 모습이 담겼다.

먼저 지연수는 근황에 대해 최근 근무하던 곰탕집을 퇴사했다고 고백했다. 그 이유는 오른쪽 팔 부상이었다.

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지연수는 "오른쪽 팔 부상으로 인해 퇴사했다. 당분간 휴직 상태"라며 "내가 계속 통증이 있던 상태에서 물리치료만 받았다. 그러다 제대로 치료받으러 갔더니, 근육이 다 찢어져서 일을 하면 안 되는 상태"라고 설명했다.

그동안 통증을 참고 일해왔지만, 정밀하게 진료를 받은 결과 일을 계속하기 어려울 정도의 상태였다는 것. 결국 건강을 위해 잠시 일을 내려놓게 됐다.

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그렇다고 마냥 쉬고 있는 것은 아니었다. 지연수는 부상으로 일을 쉬는 상황에서도 새로운 일자리를 알아보고 있다고 밝혔다.

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그는 "그래도 난 틈틈이 아르바이트를 찾고 있다. 걸어서 10분 거리에 있는 아르바이트를 검색하면서 이력서를 넣는 중"이라며 현재도 꾸준히 구직 활동을 이어가고 있다고 전했다.

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이번 부상의 원인에 대해서도 털어놨다. 지연수는 과거 웨딩숍에서 근무하던 당시 팔에 무리가 누적됐던 것 같다고 설명했다.

그는 "웨딩숍에서 일할 때 드레스 피팅하면서 팔을 계속 당기지 않냐. 그때 무리가 된 상태에서 일하다 보니, 누적이 됐던 게 터진 느낌"이라며 "당분간 치료에 집중하겠다"고 밝혔다.

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그러면서도 지연수는 "전 놀지 않을 거다"라고 강조하며 일을 쉬는 상황에서도 자신이 할 수 있는 일을 계속 찾아나가겠다는 의지를 드러냈다.

한편 지연수는 2014년 그룹 유키스 출신 일라이와 결혼, 슬하에 아들 민수 군을 뒀지만 2020년 이혼했다. 지연수는 홀로 아들을 양육 중이며, 일라이는 최근 재혼해 화제를 모았다.

특히 지연수는 지난 6월 전남편인 일라이에게 받는 양육비와 관련해 "난 85만 원을 받는다. 근데 최저 양육비가 64만 원이다. 제일 어린애한테 주는 금액이다"라고 고백한 바 있다. 이후 지난 8월 유튜브 채널을 통해 생활비와 양육비를 마련하기 위해 방송인이라는 사실을 숨긴 채 곰탕집에서 아르바이트하고 있다고 밝힌 바 있다.