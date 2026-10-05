션, ♥정혜영에 3년10개월 구애후 결혼 "처음엔 내게 무관심했다"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김소희 기자] 가수 션이 아내 정혜영과의 첫 만남을 회상하며 결혼에 골인하기까지의 러브스토리를 공개했다.

5일 유튜브 채널 '션과 함께'에는 '션이 정혜영과 결혼할 수 있었던 이유(연애 결혼 고민 상담, 첫 만남 썰)'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에는 한 행사에 참석한 션이 결혼과 연애에 관한 고민에 답하며 아내 정혜영과의 첫 만남을 떠올리는 모습이 담겼다.

Advertisement

이날 션은 '결혼 전, 이 사람이다라는 확신이 든 순간'에 대한 질문을 받고 정혜영과의 첫 만남을 회상했다.

션은 "저는 바로 첫눈에 보자마자 '이 사람이다'라는 확신이 있었다. 영화의 한 장면 같은 그런 순간이었다"라고 말했다.

Advertisement

정혜영을 처음 본 순간부터 남다른 느낌을 받았다는 것. 하지만 션에게 강렬했던 첫 만남이 정혜영에게도 같은 의미였던 것은 아니었다.

Advertisement

션은 "그렇다고 제가 그냥 보는 사람마다 '이 사람이다' 이건 아니다. 혜영이를 봤을 때만 내가 평생 같이 할 사람이라고 느꼈다"라며 당시의 특별했던 감정을 설명했다.

Advertisement

그러면서 "그러나 '이 사람이다'라는 느낌의 사람이 다가올 때까지 기다리다간 평생 결혼 못 할 수도 있다. 왜냐면 저에겐 '이 사람이다' 이렇게 다가왔지만 제 아내 입장을 들어보면 그냥 무관심이었다"라고 털어놨다.

자신에게는 운명처럼 다가온 사람이었지만, 정혜영에게 션은 처음부터 특별한 관심을 받는 상대는 아니었던 셈이다.

Advertisement

션은 두 사람의 관계가 시작된 이후 자신의 꾸준한 노력으로 정혜영의 마음이 조금씩 열렸다고 전했다.

그는 "사랑의 반대는 미움이 아니라 무관심이다. 제 아내는 저를 보고 무관심이었고 제 아내 입장에선 관심도 없던 남자와 결혼해서 살아가는 거다"라고 말했다.

이어 "그 과정 안에는 사랑을 표현하면서 그 마음이 조금씩 열려서 3년 10개월 걸려서 결혼하게 된 것까지가 있다"라고 덧붙이며 두 사람이 연인에서 부부가 되기까지의 시간을 설명했다.

Advertisement

션은 단순히 운명적인 만남만을 기다리기보다는 마음이 가는 사람이 나타났을 때 그 인연을 놓치지 않는 것이 중요하다고 강조했다.

그는 "모두에게 첫눈에 반하는 영화 같은 시간이 오지는 않고 누군가가 정말 나의 사랑이다 싶을 때 그것을 놓치지 않는 것이 중요한 것 같다"라며 자신만의 결혼 노하우를 전했다.

한편 션은 배우 정혜영과 2004년 결혼했다. 두 사람은 슬하에 2남 2녀를 두고 있으며, 연예계 대표적인 잉꼬부부로 꾸준히 사랑받고 있다.