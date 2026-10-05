'8살 아들상' 성현주, KBS 22기 의리에 오열.."코로나 때 장례, 발인까지 지켜줬다"

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[스포츠조선 김소희 기자] 코미디언 성현주가 8살에 세상을 떠난 아들을 떠올리며 눈물을 흘렸다.

5일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 '전설의 22기 MT 2탄 [짠한형 EP.165] 개그맨 MT의 실체'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 성현주는 세상을 떠난 첫째 아들에 대한 기록을 담은 에세이를 언급하며 조심스럽게 이야기를 꺼냈다.

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성현주는 "아들이 1000일 정도를 의식 없이 살았는데 아이를 보살피면서 만난 사람들과 힘이 돼준 사람들, 날 살게 해준 사람들에 대한 책인데 많은 분들이 읽어주셨다"고 밝혔다.

이어 첫째 아들 서후 군에 대해 "2014년도에 출산했고, 아이가 5살에 사고 나서 8살에 보내줬다"며 "1000일동안 중환자실에서 있었다. 제가 보살폈다. 의식도 없었다"라고 돌아봤다.

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그러면서 성현주는 아들을 떠나보내던 당시를 처음으로 동기들에게 털어놓으며 힘들었던 시간을 회상했다.

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성현주는 "사실 동기들한테 저도 한 번도 하지 못한 얘기인데 제가 그 시간을 겪을 때 이 얘기를 노출하고 싶지 않아서 꽁꽁 숨기고 정말 친한 개그우먼들에게만 알렸다"라고 말했다.

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이어 "아들이 크리스마스날 떠났는데 예상을 하고 있었기 때문에 모든 약물을 끊고 떠나는 걸 기다렸다"고 당시 상황을 담담하게 전했다.

그리고 아들과의 마지막 순간 이후, 동료들의 모습이 아직까지도 선명하게 기억에 남아 있다고 밝혔다.

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성현주는 "병실에서 영안실까지 가는 시간이 꽤 짧더라. 영안실에 도착해서 제가 아이의 눈을 마지막으로 감겨줬는데 딱 감기고 나서 뒤를 돌아봤는데 동기들이 검정색 긴 패딩을 입고 서 있더라"라고 말했다.

이어 "장례를 치르는 동안 모두가 조용히 와서 함께 해줬고 아직도 기억에 남는 장면이 발인한 날 새벽 6시 반에 코로나 때라 다 마스크를 쓰고 있었는데 동기들이 다 도착해서 차가 나가는데 고개를 숙이고 저희가 나가는 것을 보고 있더라"라고 당시를 떠올렸다.

성현주는 이 장면을 바라보며 느꼈던 마음도 털어놨다.

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그는 "제가 창밖으로 보고서 평생 갚으면서 살아야겠다 생각했다"라며 "내가 개그우먼이 돼 부와 명예를 누리지는 못했지만 좋은 좋은 동기들을 얻은 것만으로도 코미디언이 되길 잘했구나 생각한다. 이 자리를 빌어 감사하다"며 동료들을 향한 고마움을 표현했다.

그러면서도 동료들에게 한 가지 바람을 전했다.

성현주는 "동기들이 돌잔치나 경사가 있으면 부르면 되는데 안 부르더라. 애 생각날까봐 그런 것 같다"면서 "우리 동기들 말고도 다들 저를 편하게 불러주고 편하게 대해줬으면 좋겠다"고 덧붙였다.

한편 성현주는 2007년 KBS 22기 공채 개그우먼으로 데뷔했으며 2011년 결혼했다. 이후 2014년 서후 군을 품에 안았지만 2020년 먼저 떠나보내는 아픔을 겪었다. 이후 지난해 9월, 지후 양을 출산했다.