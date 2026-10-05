유재석, 유튜브 알고리즘 밝혔다 "역사나 시사, 후배들 방송도 챙겨봐"

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[스포츠조선 김소희 기자] 방송인 유재석이 평소 즐겨 보는 콘텐츠와 자신의 유튜브 알고리즘을 공개했다.

최근 유튜브 채널 '뜬뜬'에는 '음악 축제는 핑계고'라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 영상에는 소란 고영배, 씨엔블루 정용화, 한로로 등이 게스트로 출연해 유재석, 주우재와 음악과 무대, 최근 트렌드 등에 대한 다양한 이야기를 나눴다.

이날 출연진은 각자가 평소 어떤 콘텐츠를 즐겨 보는지 이야기하며 자연스럽게 '알고리즘'에 대한 대화를 나눴다.

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유재석은 고영배에게 "영배는 뭘 보냐. 뭘 많이 보냐"라고 물었고, 고영배는 "저는 도파민 중독 심각하다. 전 엄청 본다"라며 "그런 거 좋아한다"라고 솔직하게 답했다.

이에 주우재는 유재석의 알고리즘이 궁금하다는 듯 "형 알고리즘에는 뭐 뜨냐"라고 물었다.

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그러자 유재석은 의외의 답을 내놨다. 그는 "저는 역사, 시사가 많이 뜬다"라고 밝혔다.

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평소 예능 프로그램을 통해 보여주는 유쾌한 이미지와 달리 역사와 시사 콘텐츠를 주로 본다는 유재석의 취향이 공개되자 관심이 쏠렸다.

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이를 들은 주우재는 곧바로 유재석과 관련해 오래전부터 회자되고 있는 일명 '모니터 12개설'을 꺼냈다

주우재는 "그 썰 아냐. 집에 모니터 12개 썰. 모니터가 12개라서 후배들 방송을 다 본다는 것"이라며 "좀 안 봤으면 하는 프로그램이 있는데 그것만 골라본다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

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유재석 역시 "전 그런 거 본다"라고 인정했다. 후배들이 출연하는 비주류 프로그램까지 다 챙겨보고 있다는 것.

주우재는 실제 촬영 현장에서 느낀 유재석의 '모니터링' 능력에 대해서도 이야기했다.

그는 "촬영장 가면 형이 '너 뭐 했더라'라고 한다. 그럼 우리가 '그걸 어떻게 아시냐'라고 하게 된다"라고 말했다.

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그러자 유재석은 "주로 (허)경환이가 그런 프로그램을 많이 한다. 경환이 위주로 많이 이야기한다"며 "그럼 경환이가 '어이구 그걸 어떻게 보셨어요'라고 한다"라고 허경환의 말투를 즉석에서 따라해 폭소를 더했다.

평소 방송을 통해 후배들의 활약을 꾸준히 지켜보고 있다는 유재석. 자신의 알고리즘부터 후배들이 출연한 프로그램까지 세심하게 챙겨보는 그의 남다른 관심이 또 한 번 공개되며 '국민 MC'다운 면모를 드러냈다.