이효리, ♥결혼후 제주서 백수생활 "인생 처음으로 4~5년 쉬어"(연애전쟁)

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[스포츠조선 김소희 기자] 가수 이효리가 결혼 후 제주에서 4~5년간 일을 내려놓고 푹 쉬었던 경험을 털어놨다.

5일 방송된 JTBC 예능 '연애전쟁'(연출 권해봄, 박은영) 15화에서는 퇴사 후 구직 활동을 중단한 20대 '쉬었음 청년' 커플이 등장해 연애전쟁을 펼치는 가운데, 출연진들이 '쉬었음 청년'을 둘러싼 다양한 생각을 나눴다.

이날 오프닝에서는 최근 사회적 관심이 높아진 '쉬었음 청년'이 화두로 등장했다. 현재 '쉬었음' 인구는 254만 명으로, 비경제활동인구 가운데 육아·학업·가사·질병 등 구체적인 사유 없이 구직 활동도 하지 않고 쉬는 사람을 의미한다.

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서장훈은 "옛날에 일을 안 하면 그냥 백수라고 했다. 근데 요즘은 일을 못하는 게 아니라 안 하는 사람을 '쉬었음 청년', '숨고르기 청년', '준비중 청년'이라고 한다"라고 설명했다.

과거에는 일을 하지 않는 상태를 단순히 '백수'라고 표현했다면, 최근에는 다음 단계로 나아가기 위한 휴식이나 준비의 의미가 담긴 표현들이 사용되고 있다는 것.

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이에 이효리는 "맞다. 백수라는 말은 좀 자극적이긴 하다"라고 공감했고, 한해 역시 "이 말들은 다음 일을 도모하는 느낌이 있다"라고 덧붙였다.

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그러던 중 이효리는 자신 역시 한동안 일을 내려놓고 지냈던 경험을 털어놨다.

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이효리는 "저도 결혼하고 제주도에서 처음으로 초반 4~5년을 푹 쉬었다"라고 말했다.

하지만 이효리의 이야기를 들은 서장훈은 자신은 전혀 다른 삶을 살아왔다고 밝혔다.

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서장훈은 "전 평생 쉬어본 사람이 없다"라고 말했다.

이에 김희철 역시 "제가 주변에서 아는 워커홀릭은 장훈이 형이다. 엄청 부지런하다"라고 증언했다.

실제로 서장훈은 농구선수로 오랜 시간 활동한 뒤 은퇴 후에는 예능인으로 활동하며 꾸준히 방송가에서 활약하고 있다. 농구선수에서 예능인으로 활동 영역을 바꾼 뒤에도 30년 가까이 쉼 없이 활동을 이어온 것.

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이를 들은 이효리는 "서장훈 씨는 열심히 살자 주의인 것 같다"라고 말하며 그의 성향에 공감했다.

한편 이효리와 이상순은 2013년 결혼해 제주도에서 생활해왔으며, 2024년 서울 종로구 평창동으로 이사했다. 이후 이효리는 서울 연희동에 요가원을 오픈해 직접 수업을 진행하며 방송 활동도 이어가고 있다. 이상순은 라디오 DJ로 변신해 청취자들과 만나왔다.