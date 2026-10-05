'재벌家 사위' 박신양, 처가 하겐다즈 매출 사상 첫 1000억 돌파..'잭팟' 터졌다

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 박신양의 처가 기업으로 알려진 하겐다즈가 지난해 역대 최대 매출을 기록한 데 이어 사상 처음 매출 1000억원을 넘어섰다.

4일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 한국하겐다즈의 제37기(2025년 6월~2026년 5월) 매출은 1138억4000만원으로, 직전 회계연도 매출 984억9800만원보다 15.6% 증가했다.

같은 기간 영업이익은 30억4100만원에서 31억5900만원으로 3.9% 증가했다. 하지만 매출 증가 폭이 영업이익보다 커 영업이익률은 약 3.1%에서 2.8%로 소폭 낮아졌다.

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하겐다즈의 최고 실적 경신에는 브랜드의 프리미엄 이미지를 유지하면서도 온라인, 편의점, 대형마트 등으로 판매망을 확대해 접근성을 높인 전략이 요인으로 꼽히고 있다.

한국하겐다즈는 1991년 고(故) 백종근 전 회장 일가와 미국 제너럴밀스가 50대 50으로 설립한 합작법인으로, 박신양의 아내 백혜진 씨는 백 전 회장의 손녀다. 박신양은 2002년 백 씨와 결혼했으며, 2022년 백 전 회장의 별세 이후 지분은 자녀들에게 승계됐다.

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한편 박신양은 1996년 영화 '유리'로 데뷔해 드라마 '파리의 연인', '쩐의 전쟁 - 보너스 라운드', '싸인', '바람의 화원', '동네변호사 조들호' 등 다수의 히트작에 출연했다. 현재 화가로도 활동 중이다.

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joyjoy90@sportschosun.com