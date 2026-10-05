아내 물고문하고 갈비뼈 부러뜨린 남편.."이건 살인미수 "오은영 분노 ('오은영리포트')

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[스포츠조선 이게은기자] 오은영 박사가 '아직도 부부' 남편의 폭력성에 대해 "살인미수"라며 분노했다.

5일 오후 9시 방송된 MBC '오은영 리포트-결혼 지옥'에는 이혼 후에도 7년째 곰탕집을 함께 운영 중인 '아직도 부부'가 등장했다.

두 사람은 장사를 준비할 때는 물론 요리를 할 때도 말이 없었다. 아내는 남편에게 주문 내용만 전달할 뿐이었다. 말을 꺼내면 다투기 때문에 서로 대화를 피하게 됐다고.

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저녁에는 모처럼 식사를 함께 했지만 역시 말은 없었다. 그러다 침묵을 깬 아내는 옛 이야기를 꺼냈고 남편은 불편해했다. 아내는 "옛날에 있던 일에 대해 미안하다고 해봐라"라며 서운함을 쏟아냈고, 남편은 "쳐들어가서 싸우려고 하냐. 나도 할 말이 있다"라며 맞섰다.

아내는 인터뷰를 남편이 폭력을 저질러왔다면서 "술 먹고 주정 부리고 폭력을 썼다. 날 죽이려고 물에도 집어넣은 적도 있다. 손에 잡히는 대로 집어던지고 발로 찼다. 자는데 복부를 발로 밟아 갈비뼈가 부러졌다"라며 입원 치료까지 받았다고 했다.

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또 남편이 강제로 부부관계를 시도했다면서 "하기 싫다고 해도 본인은 해야 한다고 했다. 2009년 자궁근종으로 수술하고 일주일 후 퇴원했다. 몸이 안 나았는데 하겠다고 덤비더라"라고 털어놨다. 아내가 눈물을 쏟자 남편은 그제서야 행동을 멈췄고 이후 부부관계는 없다고. 남편은 강압적이었던 건 맞지만 다툰 후 전혀 시도하지 않았다면서도 "강압적으로 하지 않으면 무한정 기다려야 하지 않나"라고 말해 충격을 줬다.

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아내의 머리를 붙잡고 물에 집어넣은 이유에 대해서는 "이 얘기를 안할래야 안 할 수 없다. 이 사람이 들어와야 할 시간이 안 들어왔다. 애들도 어렸다. 새벽 이슬 맞고 다니는 여자가 어디 있나. 열받았다"라며 귀가가 늦은 아내에게 화가 나 이 같은 행동을 했다고 밝혔다. 오은영 박사는 "고문이고 가학적인 폭행이고 살인미수다. 상대가 잘못했더라도 남편의 행동은 너무 도가 지나치다"라며 분노했다.

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joyjoy90@sportschosun.com