이효리, '2년 만 폐업' ♥이상순 제주카페 수익 밝혔다 "얼마 못 벌어, 창업 힘들다"

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[스포츠조선 김소희 기자] 가수 이효리가 남편 이상순의 제주 카페 운영 경험을 언급하며 카페 창업의 현실적인 어려움을 털어놨다.

5일 방송된 JTBC 예능 '연애전쟁'에서는 구직과 소비 습관 문제로 갈등을 겪고 있는 '쉬었음 커플'이 출연해 다양한 이야기를 나눴다.

이날 방송에는 2022년부터 연애를 시작한 커플이 등장했다. 남자친구는 올해 6월 말까지 약 6년간 헬스 트레이너로 근무한 뒤 7월 1일부터 일을 쉬고 있는 상태였다. 여자친구 역시 병원 사무직으로 일하다 지난 6월 1일부터 일을 쉬고 있었다.

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두 사람은 현재 일을 쉬고 있는 가운데 서로 다른 소비 습관과 앞으로의 진로 문제로 갈등을 겪고 있었다. 특히 여자친구는 향후 카페를 창업하고 싶다는 꿈을 밝혀 출연진들의 관심을 모았다.

이를 들은 이효리는 곧바로 카페 창업의 현실을 언급했다.

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이효리는 "카페 창업이 얼마나 힘든지 아냐"라며 카페 운영의 어려움을 강조했다.

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한해 역시 카페 운영 경험을 털어놓으며 이효리의 말에 공감했다.

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한해는 "제가 유경험자다. 카페 망해본 적 있다. 남일 같지 않다"며 "얼마 되지도 않았다. 3~4년 전 상암동에 요거트, 커피를 같이 파는 곳이었다. 근데 (커피값) 2000원이 뭐냐. 옆 커피프랜차이즈에서 900원에 판다"라고 호소했다.

이어 "카페 창업이 낭만적이지만 월세 생각하면 정말 지옥이다"라며 자신의 경험을 솔직하게 털어놨다.

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한해는 "2년 정도 했다. 6개월은 장사였고, 1년 6개월은 버틴 거다. 손실만 1억5천~2억이다. 함부로 하지 마라. 카페는 절대 하지 마라"라고 강하게 조언했다.

이효리 역시 남편 이상순의 카페 운영 경험을 떠올리며 카페 창업의 어려움에 공감했다.

이효리는 "저희 남편도 카페를 했다. 줄을 막 몇백 미터씩 서고 난리가 났는데 그런데도 많이 벌지 못했다. 카페는 위험하다"라고 말했다.

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실제로 이상순의 카페는 오픈 당시부터 큰 화제를 모았다. 제주에서 카페를 운영한다는 소식과 함께 이상순이 직접 커피를 내린다는 사실이 알려지면서 손님들이 몰렸고, 한때 카페 앞에 긴 줄이 늘어설 정도로 뜨거운 관심을 받았다.

당시 예상보다 많은 방문객이 몰리면서 예약제로 운영 방식을 변경하는 등 큰 인기를 누렸지만, 이효리의 설명에 따르면 높은 인지도와 손님 수가 반드시 높은 수익으로 이어지는 것은 아니었던 셈이다.

이상순은 제주에서 약 2년간 카페를 운영했으며, 해당 카페는 지난 2024년 5월 31일을 끝으로 영업을 종료했다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com