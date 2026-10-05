배성재, ♥김다영 강제 임밍아웃에 속상 "직접 발표하려 했는데, 먼저 새어나가"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배성재 아나운서가 아내 김다영의 임신 소식이 당초 계획보다 일찍 알려진 비하인드를 공개했다. 결혼 발표에 이어 임신 소식까지 기사로 먼저 전해진 가운데, 두 사람 모두 팬들에게 직접 소식을 전하고 싶었다고 털어놨다.

5일 유튜브 채널 '코빨간배춘기 [배성재의 텐]'에는 '"공개는 내 소관 아니다!" 아빠로 돌아온 배씨의 강점기'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상 속 배성재는 라디오 '배텐' 팬들과 소통하는 시간을 가졌다. 이 과정에서 팬들은 최근 아내 김다영의 임신 소식이 두 사람의 직접적인 발표보다 기사로 먼저 알려진 것에 대한 아쉬움을 드러냈다.

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이에 배성재는 임신 발표가 당초 계획보다 앞당겨진 것이라고 설명했다.

배성재는 "원래는 본인(아내) 생일인 10월 말에 직접 공개하려고 했다. 근데 먼저 새어나가고 말았다"라고 해명 아닌 해명을 했다.

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그러면서 임신 발표와 관련한 결정권이 자신에게 있지 않았다고 강조했다.

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그는 "그 부분(임신 발표)은 제 소관이 아니다. 모든 지분은 아내에게 있다. 사실 공개 권한 자체가 저에게 없다"고 말했다.

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아내의 임신이라는 사적인 소식인 만큼 발표 시기와 방식 역시 김다영의 의사를 우선했다는 설명이다. 특히 당초에는 김다영의 생일을 전후해 두 사람이 직접 소식을 알릴 계획이었던 것으로 전해졌다.

한 팬이 "결혼 발표도 폐급이었다"라고 지적하자 배성재는 당시 결혼 발표가 늦어진 이유에 대해서도 솔직하게 설명했다.

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배성재는 "다들 날이 서 있다. 이건 서운한 게 아닌 것 같다"면서 "결혼은 '베텐' 제작진이랑 협의까지 한 것"이라고 밝혔다.

이어 "2월에 '오늘 하자'라고 했는데, 아나운서 팀에서 제동이 걸린 것"이라며 "(아내의) 연애, 결혼, 퇴사가 한꺼번에 걸려 있어서 '며칠 기다려라'라고 했다. 그래서 그렇게 된 것"이라고 털어놨다.

김다영의 연애와 결혼, 퇴사라는 여러 사안이 한꺼번에 맞물리면서 발표 시점을 조율할 필요가 있었다는 것. 배성재는 팬들의 아쉬움을 이해하면서도 아내의 상황을 고려할 수밖에 없었다고 설명했다.

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그러면서 "아내를 좀 더 배려해야 한다"고 거듭 강조하며 아내를 중심에 둔 결혼과 임신 발표 과정을 전했다.

김다영 역시 최근 자신의 유튜브 채널을 통해 임신 소식이 예상보다 일찍 알려지게 된 배경을 직접 밝혔다.

김다영은 "그동안 소식이 뜸해져서 주변 친구들이나 구독자분들 중 궁금해하시거나 조금은 예상하셨던 분들도 있는 것 같다"며 "원래는 한 달 뒤쯤 제 생일 근처에 조심스럽게 알리려고 했는데 예상보다 조금 일찍 임신 소식을 전하게 됐다"고 말했다.

임신 사실을 곧바로 알리지 않았던 이유에 대해서도 설명했다.

김다영은 "특별히 임신을 숨기려고 했다기보다 건강하게 아이를 품에 안기 전까지 어떤 일이 벌어질지 모르는 것 아니냐. 그래서 최대한 천천히, 조심스럽게 말씀드리려고 했다"고 털어놨다.

하지만 예상치 못한 사진 한 장이 두 사람의 계획을 바꿨다. 김다영이 최근 축구 경기를 관람한 뒤 찍은 사진을 SNS에 공개했고, 이를 본 누리꾼들 사이에서 임신설이 불거진 것.

김다영은 "제가 눈썰미가 정말 없어서 사진을 찍고 나서도 '배 안 나오게 너무 잘 찍었다'고 생각하면서 올렸다"며 "그런데 눈썰미가 좋으신 분들이 정말 많더라"고 웃었다.

이어 "겸사겸사 이렇게 소식을 전하게 됐다"고 덧붙이며 예상보다 빠르게 임신 소식을 알리게 된 상황을 설명했다.

특히 두 사람은 이번 2세 소식만큼은 배성재가 직접 라디오를 통해 팬들에게 알릴 계획이었다고 밝혔다.

김다영은 "저희 결혼 소식도 직접 말씀드리기 전에 기사로 먼저 알려져 '배텐' 식구들과 청취자분들이 다소 아쉬워하고 서운해하셨다고 알고 있다"며 "그래서 저희 2세 소식만큼은 남편이 라디오에서 직접 배텐러 여러분께 이야기하려고 했다"고 말했다.

하지만 사진 한 장을 계기로 임신 사실이 먼저 알려지면서 계획했던 방식과는 다른 형태로 소식을 전하게 됐다.

김다영은 "본의 아니게 제가 칠칠맞지 못해서 이렇게 된 점 죄송하게 생각한다"며 "마음으로는 저나 남편이나 배텐러 여러분들을 많이 생각했다는 점을 꼭 말씀드리고 싶다"고 덧붙였다.

결혼에 이어 임신 소식까지 직접 발표하기 전에 기사와 추측을 통해 먼저 알려지면서 팬들의 아쉬움을 샀지만, 두 사람 모두 팬들에게 직접 소식을 전하고 싶었다는 마음은 같았다. 아내의 상황을 우선해 신중하게 발표 시점을 고민했던 배성재와 김다영의 비하인드가 공개되면서 팬들을 향한 두 사람의 배려도 함께 전해졌다.

한편 배성재와 김다영은 SBS에서 인연을 맺은 뒤 연인으로 발전했으며, 지해 5월 결혼했다. 최근 김다영의 임신 소식이 알려지면서 두 사람은 결혼에 이어 올해 말 부모가 된다는 기쁜 소식을 전했다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com