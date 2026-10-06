이효리, 안타까운 연애사 "차일까봐 먼저 차, 버림받는 게 무섭고 두려웠다"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김소희 기자] 가수 이효리가 과거 연애 스타일을 솔직하게 고백하며 "버려질까 봐 먼저 찼다"고 털어놨다.

5일 방송된 JTBC 예능 '연애전쟁'에서는 구직과 소비 습관 문제로 갈등을 겪고 있는 '쉬었음 커플'이 출연해 연애 문제를 두고 다양한 이야기를 나눴다.

이날 방송에는 2022년부터 연애를 시작한 20대 커플이 등장했다. 남자친구는 올해 6월 말까지 약 6년간 헬스 트레이너로 근무한 뒤 7월 1일부터 일을 쉬고 있는 상태였으며, 여자친구 역시 병원 사무직으로 일하다 지난 6월 1일부터 일을 쉬고 있었다.

Advertisement

하지만 두 사람의 갈등은 단순히 경제적인 문제에만 국한되지 않았다. 여자친구가 남자친구에게 이른바 '갑질'을 하는 것은 물론, 무려 100번이나 이별을 통보하는 행동을 반복하고 있었던 것.

여자친구는 실제로 남자친구가 자신을 붙잡아줄 것을 알면서도 이별을 고하고 있었다. 헤어지고 싶은 마음보다는 상대방의 사랑을 확인하기 위해 반복적으로 이별을 꺼내는 모습이었다.

Advertisement

이를 지켜보던 이효리는 "이건 진짜 아니다"라며 답답한 심경을 드러냈다.

Advertisement

그러면서도 이효리는 여자친구의 행동을 단순히 비난하는 데 그치지 않고 자신의 과거 연애를 떠올렸다.

Advertisement

이효리는 "저도 좀 이런 성향이 있다. 지금은 아닌데 불같이 화가 나면 연락을 안 한다"라고 고백했다.

이어 그 이유에 대해 "사랑에 대한 확신이 없어서 그런 것 같다. 사랑받는 것에 대한 믿음이 안 갔다. '네가 날 정말 사랑한다고?' 이런 마음"이라고 설명했다.

Advertisement

상대방에게 사랑받고 있다는 확신이 부족할수록 오히려 상대의 마음을 확인하고 싶어지고, 그 과정에서 관계를 시험하게 된다는 것.

이효리는 해당 여자친구의 행동 역시 비슷한 심리에서 비롯된 것 같다고 바라봤다.

그는 "여자친구가 남자친구를 사랑하는 것 같다. 근데 계속 남자친구를 시험하는 것 같다"라고 짐작했다.

Advertisement

이에 여자친구 역시 자신의 행동에 대해 고개를 끄덕였다.

여자친구는 "저는 누굴 만나면 이 사람이 나랑 헤어질 순간이 오지 않냐. 그래서 그 순간이 싫어서 먼저 헤어지자고 하는 것 같다"라고 자신의 심리를 설명했다.

하지만 서장훈은 다른 의견을 내놨다.

서장훈은 "두 분 아직 20대 중후반 아니냐. 이 사람이랑 헤어질 게 무서워서 계속 시험한다는 건 말이 안 되지 않냐"라고 반박했다.

그러자 이효리는 이별을 받아들이는 사람마다 느끼는 두려움의 정도가 다르다고 설명했다.

이효리는 "어쨌든 상대가 통보하면 버려짐으로 느껴진다. 그게 취약한 사람이 있다. 벼락 맞은 것처럼 고통스럽고 무섭고 두려운 사람이 있다"고 말했다.

이어 자신의 경험까지 털어놓으며 "그래서 저도 버려질까 봐 먼저 찬 거다. 이별과 버려짐에 취약한 사람이 있다"라고 밝혔다.

그러면서 여자친구를 향해 "여자친구도 남자친구를 100번 테스트 하고 있는 것 같다"라고 덧붙였다.

반복되는 이별 통보가 단순한 변덕이 아니라 상대방에게 사랑받고 있다는 확신을 얻고 싶어 하는 행동일 수 있다는 것. 이효리는 자신의 과거 경험을 빗대어 상대에게 버림받는 상황을 두려워한 나머지 먼저 관계를 끝내려 했던 경험을 솔직하게 털어놓으며 공감을 더했다.

이어 여자친구에 대해 "불같은 사람이다. 그럼 나를 밑에서 조곤조곤 받쳐주고 내가 멀리 갈 것 같으면 잡아주고 그 자리에 있는 사람을 만나야 한다"고 조언했다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com