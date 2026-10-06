김희선, 이 많은 사람 중 아무도 못 알아봤다..서점서 당당 독서 “컨셉 아님”

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 김희선이 완벽한 위장(?)으로 아무도 자신을 알아보지 못한 근황을 공개해 웃음을 자아냈다.

5일 김희선은 자신의 SNS 계정에 "컨셉 아님"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 김희선은 모자와 마스크로 얼굴 대부분을 가린 채 서점을 찾은 모습이다. 여기에 박시한 반소매 티셔츠를 매치해 편안하고 수수한 분위기를 연출했다.

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김희선은 서점 안에서 책을 직접 살펴보거나 책장을 둘러보며 여유로운 시간을 보내고 있다. 평소 화려한 스타일링으로 카메라 앞에 서는 모습과는 달리, 이날만큼은 주변에서 쉽게 알아보기 힘든 평범한 일상 속 모습으로 눈길을 끌었다.

특히 수많은 인파가 오가는 서점에서도 김희선을 알아보는 사람이 한 명도 없었던 것으로 보여 웃음을 안겼다.

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대한민국 대표 미녀 배우로 오랜 시간 사랑받아온 김희선이지만, 모자와 마스크, 편안한 옷차림만으로 완벽하게 신분(?)을 감춘 모습이다. 오히려 톱스타임을 잠시 잊게 할 만큼 자연스러운 모습이 팬들의 관심을 모았다.

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한편 김희선은 2006년 지인의 소개로 만난 사업가 박주영 씨와 1년간의 열애 끝에 2007년 10월 결혼했다. 슬하에 딸 연아 양을 두고 있다.