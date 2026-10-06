'재혼' 44세 서동주, 임신 포기는 없다.."시험관 3년째 도전, 감사함으로 견뎌"

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[스포츠조선 이게은기자] 변호사 겸 방송인 서동주가 시험관 시술 고충을 전했다.

14일 서동주의 유튜브 채널 '서동주의 또도동'에는 '극난저의 난임일기'라는 제목의 영상이 공개됐다.

서동주는 3년째 시험관 시술에 도전 중이라면서 "극난저라서 매달 난포 하나 혹은 두 개 정도만 생긴다. 채취하면 난자가 단 한 개 나올 때도 있고 아예 공난포일 때도 있다. 그러면 또 다음 달을 노려봐야 한다"라고 전했다.

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이어 "미디어에서는 한 번에 되는 사람들도 많은데 제 현실은 그렇지 않다. 그래도 매달 할 수 있을 때 채취를 시도해 보는 수밖에 없다. 떨리는 마음으로 시술을 기다린다. 아쉽게도 이번 달도 패스"라며 씁쓸함을 드러냈다.

하지만 그는 "슬픔에 잠식되기보다는 이미 받은 복을 세어보며 감사하는 마음으로 견뎌보려 한다. 되어도 되지 않아도 감사하다. 다음 달은 채취를 쉬어가고 현생을 살다가 다시 한번 도전하려고 한다"라며 긍정적인 마음으로 시험관 시술을 이어가겠다는 뜻을 밝혔다.

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한편 서동주는 고(故) 개그맨 서세원, 방송인 서정희의 딸이다. 미국 샌프란시스코 대학교 로스쿨을 졸업한 뒤 미국에서 변호사로 활동했으며, 지난해 엔터 업계 종사자와 재혼했다.

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joyjoy90@sportschosun.com